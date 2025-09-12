El Chelsea se adelanta a Deco por Emmanuel Emegha

El Chelsea ha llegado a un acuerdo para fichar al delantero Emmanuel Emegha del RC Strasbourg para la próxima temporada. El futbolista holandés acabará seguirá esta temporada en la Ligue 1 antes de dar el salto a la Premier League, de la mano del combinado londinense. Se trata, por lo tanto, de un nuevo movimiento estratégico desde los despachos de Stamford Bridge para captar talento joven antes de que explote y poder sacarle rendimiento futbolístico y/o económico.

Emmanuel Emegha era uno de los perfiles que gustaban a Deco para ocupar la posición de delantero centro en Can Barça. 22 años, 1'96 metros de altura y una primera temporada en la liga francesa que terminó con 14 goles y tres asistencias en 27 encuentros.

Unas cifras y sensaciones que le convirtieron en uno de los futbolistas más destacados de la Ligue 1. Sin embargo, cuando finalice la presente temporada, no pondrá rumbo a la capital catalana, lo hará hacia Londres para unirse al Chelsea. Tocará ver, entonces, si se quedará en Stamford Bridge o saldrá cedido, tal y como sucede con tantísimos otros fichajes que cierran los 'blues'.

"Es lo mejor para mi carrera: quiero llegar lo más alto posible, jugar la Champions League y el Mundial. Podría haber fichado por clubes que participan en la Champions League este verano, pero el proyecto del Estrasburgo y el Chelsea me atraía. Ahora quiero guiar al Racing en Europa. Con este grupo, empezamos algo grande y quería llevarlo hasta el final. Voy a darlo todo por el club esta temporada. También hablé con el entrenador y su opinión fue importante para mí", dijo Emegha

El futuro del '9' culer

Este curso, con casi total seguridad, será el último de Robert Lewandowski como blaugrana. El delantero polaco finaliza su vinculación contractual el 30 de junio cuando habrá cumplido las cuatro temporadas que firmó con el Barça en el verano de 2022, procedente del Bayern de Múnich. El '9' culer acaba de cumplir 37 años y todo parece indicar, de mutuo acuerdo entre ambas partes, que los caminos del futbolista y del club catalán se separarán el próximo verano.

Son varios los nombres que han sido vinculados con el FC Barcelona para ocupar la posición de delantero centro. Sin embargo, Deco es consciente de las dificultades que tiene la entidad para fichar, como ha demostrado durante la última ventana que acabó el 1 de septiembre y en la que el Barça solo pudo reforzarse con Joan Garcia, la cesión de Rashford y la apuesta de Bardghji.

Tal y como ya comentamos en SPORT, ante un panorama así, la realidad se impone y el plan pasa por optimizar lo máximo posible los recursos con los que ya cuenta la plantilla de Flick. Y ello pasa por dar galones a la figura de Ferran Torres, futbolista que llegó al Camp Nou procedente del Manchester City para reforzar la posición de extremo y que, con el paso de las temporadas, ha acabado convertido en una alternativa muy real como delantero centro. Cierto es que ha ido combinando la banda con el centro del ataque, pero es ahí donde parece haber encontrado su sitio en el Barça.

Tanto es así que el de Foios es para Deco el primero en la lista de sustitutos de Lewandowski cuando el polaco acabe su etapa como blaugrana. Obviamente, la obligación de la dirección deportiva es estar atento al mercado, aunque la idea pasa por dar confianza al valenciano para que siga creciendo en esa posición. En tres jornadas de Liga ya suma dos tantos, aprovechando la ausencia de Robert por sus problemas físicos.