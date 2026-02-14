El 'chef' Raphinha: de entrenar con el Barça a preparar buñuelos por San Valentín

Raphinha está en racha, y no solo dentro del terreno de juego. El brasileño, que se ha ganado a pulso el brazalete y el cariño del barcelonismo, ha vuelto a demostrar que su compromiso con los "colores" va más allá de los 90 minutos. En pleno 14 de febrero, el extremo no ha querido dejar pasar la oportunidad de tener un gesto especial con su mujer, Natalia Rodrigues, y lo ha hecho a través de una faceta que ya le conocemos: entre fogones.

Un San Valentín con sabor azulgrana

Lo más llamativo de la escena, que ya corre como la pólvora en redes sociales, es la naturalidad del brasileño. Recién llegado de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y todavía luciendo la equipación oficial de entrenamiento del Barça, Raphinha se ha puesto manos a la obra para freír unos buñuelos caseros.

En las imágenes se aprecia al "11" azulgrana muy concentrado, manejando la masa con la misma precisión con la que pone centros al área y vigilando que los buñuelos alcancen el punto exacto de dorado en la sartén.

Buñuelos y rosas

Pero el menú de buñuelos no ha venido solo. Raphinha ha querido culminar la jugada con un regalo a la altura de las circunstancias: un imponente centro de flores presidido por decenas de rosas rojas.

El brasileño ha "asistido" fuera del campo con la misma generosidad que lo hace sobre el césped, llenando el salón de casa con un detalle clásico que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. La imagen del capitán azulgrana, todavía con la ropa de entrenamiento, junto al espectacular ramo y los buñuelos recién hechos, es ya la estampa más romántica y viral de este 14 de febrero en clave culé.