Chasco para Pablo Torre

El cántabro, que había jugado los dos partidos de Copa del Rey, se ha quedado fuera de la convocatoria Ante las pocas oportunidades que está recibiendo, el club podría plantearse una salida en forma de cesión

Al FC Barcelona le interesa que Pablo Torre se foguee y tenga minutos. Y lo cierto es que, tras conocer la lista de convocados de Xavi para el duelo ante la Real Sociedad de Copa del Rey, parece claro que aquí no los tendrá. Ni los ha acabado de tener hasta ahora. De hecho, había sido titular en los dos encuentros coperos hasta ahora frente a Intercity y Ceuta, pero el haberse quedado de la lista ante el cuadro 'txuri urdin' ha sido un jarro de agua fría.

El cántabro acumula apenas 213' con el primer equipo este curso. 303 en total si contamos el único encuentro que completó con el Barça Atlètic en Primera RFEF. El ex del Racing no quiere salir, pero en el Barça actual no tiene espacio y hay equipos de Primera que le querrían cedido.

SIN VOLUNTAD DE SALIR HASTA AHORA

El futbolista siempre ha apostado por seguir en el Barça, pese a que no juegue para seguir entrenándose con el primer equipo y lograr así una máxima adaptación. Hace unas semanas se habló internamente de su caso y tanto él como su entorno reiteraron su negativa a salir. Veremos si el escenario cambia.