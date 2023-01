Así fueron las charlas de Mateu Lahoz en el derbi

El colegiado valenciano mostró su cara más habladora en el Camp Nou Una cámara de 'El día después' le siguió durante el Barça-Espanyol

El árbitro Antonio Mateu Lahoz fue uno de los protagonistas del Barça-Espanyol de este sábado 31 de diciembre, el último partido del año en LaLiga, y el último de ambos equipos en el 2022.

En un partido que a priori parecía tranquilo, al colegiado se le acabó por irse de las manos con un total de 15 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas, además de una tercera que acabó anulando. Acabó siendo el principal nombre del empate del derbi, incluso más allá de la cautelar de la sanción a Robert Lewandowksi.

Un par de días más tarde, el programa de Movistar 'El Día Después' ha mostrado las imágenes de la cámara que le siguió durante el partido, y se han podido conocer las conversaciones que tuvo a lo largo del transcurso del encuentro lleno de tarjetas.

En una de las primeras jugadas del partido, Mateu Lahoz ya llamó a Ansu Fati en un saque de esquina para decirle: "Ansu, ven, ven, tú, ven", le pide. "Ahora es que me estás tu enfadando. Que no, escúchame, cállate. Tu espera. Mírame a mí, atiéndeme a mí. Que aunque te esté agarrando, no pegues codazos, ¿vale?", concluía la charla del árbitro con el '10' del Barça. Pocos minutos después, le amonestaría por esa misma razón en una acción con Óscar Gil.

La charla de Mateu Lahoz con Ansu Fati en el derbi | Movistar

Más tarde, y a raíz de esa acción, Mateu se acercó a Xavi para protagonizar una de las imágenes dantescas del partido: El abrazo y el beso a Xavi Hernández, tras ir a avisarle por sus protestas.

Las imágenes de televisión también muestran interacciones con jugadores azulgranas como Gavi, Raphinha o Ferran Torres."La anulo", fue su escueta frase a la hora de tirar atrás y retirar la tarjeta roja a Cabrera tras ver la acción en el VAR.

Para colmo, después de pitar el pitido final, el portero del Espanyol, Álvaro Fernández, se acercó al árbitro para decirle: "Mateu, ¿yo me he portado bien, no?"