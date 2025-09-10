Así fueron las charlas con Flick y Deco que convencieron a Fermín

La posible salida de Fermín López al Chelsea fue el tema principal en Can Barça en los últimos días del mercado de fichajes. La elevada oferta del club londinense llegó a tentar al centrocampista andaluz, pero, finalmente, decidió quedarse en Barcelona. Así, la situación positivamente para los intereses deportivos del equipo azulgrana.

Diez días después del cierre de la ventana de traspasos, el podcast 'Barça Reservat' ha desvelado las conversaciones del canterano con Flick y Deco en medio de todo el culebrón. El amor de Fermín por el Barcelona y su deseo de quedarse en el club siempre predominaron, aunque es cierto que el entorno del jugador era más proclive a aceptar la oferta de Chelsea.

Según el citado programa, el futbolista de El Campillo decidió hablar con su entrenador nada más recibir la propuesta de los 'blues'. Fue entonces cuando Fermín le dijo a Flick que aunque quería quedarse en el Barça, se estaba planteando marcharse al Chelsea. El motivo que esgrimió el onubense fue que pensaba que en la temporada anterior no había sido justo con él en cuanto a los minutos que había jugado teniendo en cuenta su rendimiento.

Por su parte, Hansi Flick, que se negaba a perder más efectivos en la recta final del mercado, intentó convencer al jugador. El alemán dio la razón a Fermín sobre sus sensaciones en el curso pasado, pero hizo hincapié en que quería que se quedase y que contaba con él. Aun así, le transmitió que no le podría prometer que tuviese más minutos, a tenor de la competencia en su posición.

La conversación con Deco

Tal y como afirma 'Barça Reservat', las palabras del técnico germano provocaron que Fermín se reafirmara en su decisión de continuar en Barcelona. No obstante, más adelante, tuvo otra charla con Deco. En esa ocasión, el director deportivo azulgrana se mostró comprensivo con la situación del canterano y le dijo que si llegaba una segunda oferta del Chelsea que satisfaciese las demandas del club, él no pondría trabas a su venta.

Esa propuesta no llegó a las oficinas de la entidad catalana, ya que los ingleses no estaban dispuestos a alcanzar la cifra que pedía el Barcelona. El desenlace, por lo tanto, fue feliz para Fermín y Flick, que deseaban continuar sus caminos juntos. Así pues, el andaluz deberá luchar para ganarse la titularidad en una demarcación en la que su máximo contrincante será Dani Olmo.