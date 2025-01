Charla entre Raphinha y Laporta tras las declaraciones del brasileño

"Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que están viendo Pau y Dani seguramente me lo pensaría, si vengo aquí o a otro club. Pero cuando yo fiché por el Barça sabía la situación que había en el club, vi que tenía un porcentaje de posibilidades de jugar con esta camiseta y esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada". Las palabras de Raphinha en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic en la Supercopa de España no tardaron en invadir las redes y los portales de diferentes medios de comunicación.

Unas declaraciones sinceras, como acostumbra el brasileño, pero que a la vez podían suponer un mazazo de realidad e incluso, para algunos, esconder algo de polémica, al dar por sentado que esta situación podría complicar futuros fichajes.

Nada más terminar la rueda de prensa, justo antes de saltar al campo de entrenamiento, se pudo ver a Raphinha junto a Joan Laporta en unas imágenes captadas por Marca. Allí, sobre la línea de banda del King Abdullah Sports City, el presidente y el extremo intercambiaron impresiones.

Los dos se saludan y se mantienen abrazados mientras Laporta reflexiona sobre algún tema junto al jugador en una charla que dura aproximadamente un minuto de reloj. Raphinha atiende a las palabras del presidente mientras se termina de preparar para el entrenamiento, justo antes de que ambos intercambien una palmadita en la espalda y el brasileño eche a correr junto al resto de sus compañeros.