Así fue la charla entre De la Fuente y Lamine Yamal

Luis de la Fuente explicó que quiso "trasladarle que hay que seguir siendo humilde porque el fútbol nunca sabes cómo te puede tratar" En una entrevista a 'OK diario' también explica que cree que Sergio Ramos "se despidió" de la selección, pero que "no tiene las puertas cerradas"

Uno de los motivos del viaje exprés de Lamine Yamal a Las Rozas, pese a estar lesionado, era para conversar con el técnico, Luis de la Fuente. El seleccionador explicó en una entrevista a Iván Martín en 'OK Diario' el contenido de esta charla con la que pretendía aconsejar al joven futbolista.

De la Fuente comentó que "el otro día tuve oportunidad de estar con él para animarle y darle confianza y tranquilidad. Y sobre todo, trasladarle también que hay que seguir siendo humilde, porque el fútbol nunca sabes cómo te puede tratar. Dios quiera que no tenga lesiones y si tiene un desarrollo natural, yo creo que puede marcar una etapa importante en el fútbol, porque tiene potencial futbolístico excepcional".

El seleccionador llegó a afirmar que Lamine Yamal "está tocados por la varita de Dios. Hah jugadores que les ves que con 15 años hacen cosas que se salen fuera de lo que estás acostumbrado a ver. Lamine Yamal tiene ese toque".

De la Fuente añadió que no teme que pueda marcharse con Marruecos: "queríamos estar con él simplemente porque él es un chico que está feliz con nosotros. Entonces no sé qué pasará en el futuro, pero yo le veo que está encantado con sus compañeros, con este proyecto, con esta idea y con su país. Futbolísticamente, él se siente español y se siente muy integrado y feliz con nosotros".

Sergio Ramos

El seleccionador también se refirió a Sergio Ramos, quien hizo público que dejaba la selección tras una conversación entre ambos, pero a su llegada al Sevilla matiró que podría cambiar e opinión: "Yo creo que se despidió. Pero, dicho esto, aquí no tiene las puertas cerradas nadie. Aun así, hay que respetar que, si no viene tampoco pasa nada, que lo hagamos con total naturalidad. ¿Que un día puede estar? Pues no lo sé, pero si otro día no está, pues que se entienda con total normalidad y naturalidad".