La charla entre Flick y Lamine Yamal

No es la primera vez que Lamine Yamal se muestra algo molesto al ser sustituido. Tiene 17 años, la ambición de comerse el mundo y las ganas de jugarlo todo. Nada fuera de lo normal para alguien tan joven y cuya explosión es una de las grandes noticias del panorama futbolístico a nivel mundial. Flick lo sabe, pero también es consciente de que le toca gestionarlo con inteligencia y mano izquierda.

Por eso no dudó, con empate a dos en el marcador, y pese al partidazo que había firmado el de Rocafonda, en cambiarlo antes del tiempo de descuento. Las tablas no eran un mal resultado y aseguraban la segunda posición, el objetivo antes de jugar la última jornada de la Fase Liga. Hansi, además, debe gestionar los esfuerzos porque la temporada es larga, así que tomó la decisión sabiendo que, seguramente, no le gustaría al delantero.

Así fue y, precisamente por ello, el técnico no dudó en, de forma afectuosa, charlar en la banda durante unos instantes con Lamine. Fue una de las imágenes del partido y los dos protagonistas hablaron sobre ello una vez acabado. Flick, por su parte, no escondió que "estaba decepcionado y es normal”. Por su parte, Lamine confirmó sus palabras y añadió que “me dijo que estuviera tranquilo, que hice un buen partido”.

Flick, conciliador

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine Yamal / Valentí Enrich

