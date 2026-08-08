La charla con Flick, el detonante: así se gestó la marcha de Araujo

Lo que parecía una pretemporada de máxima implicación y trabajo en can Barça dio un giro radical en cuestión de días. Ronald Araujo, uno de los capitanes del FC Barcelona, encara las últimas horas antes de poner rumbo a Inglaterra este domingo para convertirse en nuevo jugador del Liverpool. Todo tras un proceso relámpago que se desencadenó justo antes de volver del stage de pretemporada en tierras inglesas.

Ronald Araujo deja el Barça / FC Barcelona

Hasta ese momento, la implicación del central uruguayo era absoluta. Araujo estaba centrado en trabajar duro para ganarse un puesto en los esquemas del nuevo curso. Sin embargo, en la horquilla temporal previa al regreso del stage, se produjo una conversación clave con Hansi Flick.

La charla con Hansi, clave

Araújo solicitó máxima transparencia al técnico alemán, quien suele defender que los minutos se reparten por estricta meritocracia. Flick, que reconoció estar muy satisfecho con el rendimiento del charrúa en la pretemporada, le habló con franqueza: no partía como central titular.

Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool / Dani Barbeito

El entrenador le explicó que su idea inicial pasa por alinear a un central zurdo puro y que Pau Cubarsí es una pieza intocable en el esquema. Al no poder garantizarle el protagonismo que buscaba, la postura de Flick cambió el escenario de Araújo.

A pesar de su compromiso e historia en el club, esa falta de garantías de minutos llevó al jugador y a su entorno a activar la búsqueda de una salida. La respuesta no tardó en llegar desde la Premier League.

El contacto con el Liverpool, el miércoles

El pasado miércoles, el Liverpool contactó con los representantes de Araújo para sondear su fichaje. El club inglés arrastra carencias en el centro de la zaga: Konaté se ha marchado, Virgil van Dijk y Joe Gomez acumulan ya cierta veteranía, y la incorporación reciente de un central joven como Jeremy Jacquet, aún falto de experiencia, no ofrecía garantías inmediatas.

Este mismo miércoles, Andoni Iraola habló directamente con Araújo para convencerlo, explicándole el proyecto y su papel para formar un tándem defensivo de primer nivel junto a Van Dijk.

Todo se aceleró este viernes

Aunque la operación no parecía que fuera a acelerarse tan rápido, la jornada del viernes fue determinante. Tras una reunión telemática entre el Liverpool, el FC Barcelona, los agentes del uruguayo y el propio futbolista, el traspaso se calentó de forma definitiva.

Las negociaciones avanzaron a gran velocidad hasta que, alrededor de las 23:00 horas del viernes, se dio el 'OK' definitivo y la luz verde a su marcha, tal y como adelantó Fabrizio Romano.

Fermín lucha un balón con Araujo durante el 'stage' de St. George's Park / FCB

Manteniendo el secreto profesional, Araújo no comentó nada al vestuario durante el viernes. Fue este sábado por la mañana, antes de que la expedición azulgrana viajara a Italia, cuando el uruguayo acudió a la Ciudad Deportiva para despedirse personalmente y uno a uno de todos sus compañeros y del cuerpo técnico.

La hoja de ruta marca que vuele este domingo hacia Liverpool para ultimar su presentación e incorporarse este mismo lunes a los entrenamientos a las órdenes de Iraola.