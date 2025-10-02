La Champions recupera al mejor Rashford

Marcus Rashford ha encontrado en el Barça lo que llevaba meses (incluso años) buscando: un lugar donde renacer. El delantero inglés, que aterrizó en verano cedido por el Manchester United, necesitaba un cambio de aires para recuperar confianza y está respondido a las expectativas, tanto que es ya por méritos propios en una de las grandes noticias del inicio de temporada.

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

El contexto también ha jugado a su favor. Las lesiones de Raphinha y Lamine Yamal, dos de los extremos llamados a ser titulares en el nuevo proyecto de Hansi Flick, abrieron de golpe una ventana para su protagonismo, una oportunidad para reivindicarse. Rashford lo ha aprovechado. Más minutos, más responsabilidad y un escenario perfecto para mostrar la versión que en Inglaterra se había ido apagando. Las dudas se están convirtiendo en certezas hasta ser ya una pieza muy importante para el técnico alemán.

Flick lo expresó con claridad hace poco: “Necesitábamos a un jugador como Rashford”. Para el entrenador, el inglés aporta velocidad, verticalidad y desborde, pero no solo eso. Su presencia en el campo le ha dado al Barça más recursos ofensivos con un delantero capaz de ir al espacio, desequilibrar en el uno contra uno y, al mismo tiempo, generar ocasiones para sus compañeros y ser un peligro constante.

El renacimiento de Rashford es visible también en la actitud. En los entrenamientos, sus compañeros destacan su predisposición a integrarse desde el primer día y su ambición. En los partidos, su lenguaje corporal desprende confianza. Él mismo lo admitió hace unos días: “Lo estoy disfrutando”. También ha logrado despertar ilusión entre la afición y su conexión con la grada es evidente.

Los números hablan por sí solos

Las sensaciones van acompañadas de números. Rashford ha firmado el mejor inicio estadístico de cualquier blaugrana en la Champions, con dos goles y una asistencia en dos partidos, y en el total de la temporada es ya el máximo asistente del equipo, con cinco pases de gol en nueve encuentros oficiales. Un impacto inmediato que confirma que su influencia en el juego del equipo.

En apenas dos meses, Rashford ha pasado de ser un fichaje que generaba ciertas dudas razonables por su trayectoria reciente a convertirse en uno de los jugadores más ilusionantes de la presente temporada. Está aprovechando una oportunidad por la que peleó mucho para hacerla realidad y ha recuperado la sonrisa. Flick fue quien más apostó por él en el Barça y, gracias a la confianza que le está dando, el inglés está respondiendo con fútbol, goles y asistencias. Su margen de crecimiento, por potencial y motivación, además, sigue siendo enorme y la temporada solo acaba de arrancar.