La Champions no pone impedimentos al Barça

El Barça ha disputado cuatro partidos de Liga en lo que lleva de temporada. En dos de ellos lo tuvo que hacer con la tercera equipación de la temporada pasada, y solo pudo estrenar la nueva indumentaria azulgrana en los dos últimos encuentros. Una situación inusual que, según la patronal, se debió a la combinación cromática de las actuales tres equipaciones del Barcelona, que chocaba con la del Mallorca en la primera jornada y con la del Levante en la segunda, algo que no sucederá en su primer partido de Champions.

Los de Hansi Flick podrán estrenar, por fin, la camiseta de color naranja brillante en el partido ante el Newcastle en su debut en el campeonato europeo. Una vestimenta que recuerda a la utilizada entre el 2009 y 2011, unas temporadas plagadas de éxitos de la mano de Pep Guardiola en el banquillo.

Además, lo harán con el diseño oficial que se presentó desde un principio: aquella que combina en su parte trasera el naranja y el azul marino, ubicándose este en la parte superior. Esto comporta que, para no generar ninguna confusión, el dorsal sea de color azul y el nombre del jugador de color naranja.

No le puede quedar mejor la nueva equipación 🧡 pic.twitter.com/VpWJ4LhdSi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2025

Sin embargo, LaLiga no acepta esta combinación y variación cromática. Siguiendo los criterios de visibilidad y contraste para garantizar una buena percepción visual en las retransmisiones televisivas, exige que todos los elementos de la espalda de la camiseta sean del mismo color. Por ese motivo, de cara a los partidos de la competición nacional, la equipación sufrirá una variación respecto a la que se use en Europa y tanto el dorsal como el nombre serán de color blanco.

No obstante, en Saint James' Park el Barça saldrá con el diseño original de Nike, en la versión más vintage recordando la época Total 90, que contrasta claramente con el blanquinegro del Newcastle, a la espera de que le de suerte durante el enfrentamiento y de que puedan sumar los primeros tres puntos del campeonato.