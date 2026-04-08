La Champions no perdona errores y el Barça necesitará una remontada heroica en el Metropolitano

El FC Barcelona necesitará una remontada heroica contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano si quiere estar por segundo año consecutivo en las semifinales de la Champions League tras una noche amarga en el Spotify Camp Nou en la que la máxima competición continental volvió a mostrar su cara más cruel. Una expulsión de Pau Cubarsí, que se perderá la vuelta de los cuartos, y los goles de Julián Álvarez y Sorloth ponen contra las cuerdas el sueño de la 'orejona'.

Cuando dos equipos se ven las caras por quinta vez en una misma temporada, el margen para la sorpresa es mínimo. Una interceptación de Pedri en una jugada de estrategia del Atlético y varios pases equivocados de los atacantes del Barça en los primeros compases del partido confirmaron el elevado grado de conocimiento mutuo de ambos conjuntos. Suerte que genios tan impredecibles como Lamine Yamal tienen un libro de estilo tan profundo.

En la primera mitad se vio el Barça de Flick menos Barça de Flick. Dejó a un lado la verticalidad y se contuvo más de lo habitual sin que ello significara, ni por asomo, que su planteamiento no fuera ofensivo. Apostó por el control, la pausa, y los ataques posicionales. Por el equilibrio. Rashord fue un dolor de muelas para Molina, la presión azulgrana dio sus frutos a pesar de no tener sobre el césped a efectivos importantes en esta materia como Raphinha, Fermín o Ferran y Juan Musso tuvo mucho trabajo. Gran actuación del arquero argentino una vez más.

Los culés tuvieron varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Además de Marcus, también lo probaron Cancelo, Lamine tras una jugada individual increíble en la que dejó atrás a tres rivales en apenas media baldosa, Lewandowski tras un giro... Más allá de alguna 'mordida' de Julián Álvarez en acciones individuales y la jerarquía de Griezmann, que mejoró cada balón que pasó por sus botas, los de Simeone se fueron hundiendo a medida que pasaron los minutos. Conscientes de su inferioridad, esperando su momento. Un momento que llegó precisamente cuando el campo parecía más inclinado hacia la portería colchonera.

Doble castigo en un momento clave

El árbitro rumano Istvan Kovacs, el mismo que incomprensiblemente solo enseñó una amarilla a Koke a pesar de que realizó tres faltas clamorosas en los 45 minutos iniciales, acudió al VAR para revisar una posible tarjeta roja de Cubarsí sobre Giuliano Simeone por una infracción como último hombre. Decidió expulsar al central catalán y, para colmo, Julián Álvarez marcó un auténtico golazo en el mismo tiro libre directo.

La reacción del Barça fue tras el descanso fue emocionante. Entraron "el alma del equipo", Gavi, y Fermín, otra esencia culé, por Lewandowski y Pedri. No parecía que el cuadro local estuviera con un futbolista menos. Con un Spotify Camp Nou que apretó todo lo que pudo y más, especialmente en un posible penalti por manos de Pubill, buscaron el empate a bocajarro ante un Atlético que no se volvió loco para rematar la eliminatoria. No vamos a descubrir ahora el estilo de Simeone.

Rashford no estuvo acertado en un mano a mano ante Musso, estrelló un chut de falta contra el larguero... Y el Barcelona se fue apagando poco a poco. La inferioridad numérica empezó a pesar, el conjunto colchonero se acomodó sobre el tapete y, en su primer intento de la reanudación, volvió a golpear. Sorloth, poco después de entrar, remató un buen centro de Ruggeri desde la izquierda para helar los corazones barcelonistas.

No se rindió el Barça, que buscó recortar distancias con fútbol y cabeza. Cancelo efectuó una aventura interesante y Lamine exhibió una resiliencia increíble y también tuvo alguna oportunidad clara. La falta de efectividad, sin embargo, condenó a los catalanes. La Champions no perdona errores... y volvió a ser muy injusta con los de Flick.