Carreras: "Nuestra Champions es La Masia. Les regalo las 15, que se las queden"

Lluís Carreras i Ferrer (Sant Pol de Mar, 1972) suelta una sonrisa a cada paso. Se le ve feliz, reconocido por su gente y por ese emblemático rincón del Maresme que le vio nacer. Nadie en Sant Pol puede toserle. Se marchó a los doce años, durmió en La Masía con Guardiola, Cruyff le sirvió el café del desayuno y lo lanzó al Camp Nou en un Clásico. Ídolo en su tierra. Entrenó con el Dream Team, jugó con Bakero, Txiki, Koeman, Laudrup y Stoichkov, y mamó el estilo hasta las trancas. Cuando defiende el modelo, se le nota. Se pone serio y hasta tuerce el gesto. En 2021, en su papel de capataz deportivo del excandidato Freixa en pleno ruedo electoral, denunció una desviación de la idea. Hoy, aunque algo más reconfortado por la irrupción de la generación Lamine, mantiene su mirada quirúrgica sobre el juego, la gestión, los entrenadores, los fichajes y las apuestas del club al que ama y de sus grandes rivales. Carreras no se guarda nada. Y en lo que se guarda, se le intuye todo. Atentos a la charla, que mola mucho.

Oiga, le estoy mirando ahora y me pregunto... ¿Dónde andará esa melena que le distinguía?

Calla, calla. No me lo recuerdes, no me lo recuerdes... (Risas) Esa melena desapareció por arte de magia y también porque, la verdad, no me veía en su momento cumpliendo años y conservando ese pelo. Todo tiene su tiempo.

Afirma por tanto que se la cortó. Que no le cayó el cabello, vamos...

Nooo, que va. Me la corté. A mi padre no le molaba esa imagen, era conservador. Y siempre me lo recordaba. Al final, acabé en el peluquero y ¡pam! Rapada. Ahora vivo cómodo.

Toni Bruins en el stage realizado en Holanda , en Odoorn, durante la pretemporada 91/92. En la imagen durante un entreno dando instrucciones a Michael Laudrup, Hristo Stoichkov,Jon Andoni Goikoetxea Y Lluis Carreras. / Ferran ZUERAS

Pero le daba un aire distinto, personalidad... Pienso, jugador del Barça, jovencito y con esa pelambrera, se lo llevaba usted todo por delante. ¿Ligaba fácil no?

Lo justo, jaja. Llevaba un look parecido al de Mark Hugues, delantero que estuvo en el Barça con Gary Lineker. Claro, yo también era delantero centro de esos tochos y en fin... Pero nada, ligaba lo justito. Dentro de unos días, de hecho, cumplo 29 años de casado con mi novia de toda la vida, y de Sant Pol.

Siempre fiel...

Por supuestísimo. Siempre.

Cuando me cedió al Oviedo Johan Cruyff le dijo a Radomir Antic: Rado, prueba a Carreras de lateral. Antic le hizo caso. Y así empezó mi vida en la banda.

¿Salía poco?

Lo normal. Yo era más de poner orden que de desmadrar. Juntaba a la gente más que otra cosa. Te lo dirán los doscientos compañeros que habré tenido en un vestuario.

Lluís Carreras en su etapa con el filial del Barça / Archivo

El Noi de Sant Pol...

Sí. El único nacido aquí que jugó en el Barça. Siempre traté de llevar el nombre de mi pueblo a todas partes e intentar representar sus valores en todos los lugares que me tocó estar como jugador y entrenador. Me gusta que mi gente me lo haya reconocido y que me señalen de esa manera, como el noi de Sant Pol. Me siento orgulloso.

¿Qué le da ese rinconcito del Maresme?

Todo. La vida, mucha tranquilidad, paz. Mi casa está aquí, mis amigos, mi gente están aquí. Y me tratan como toda la vida. Ahora, cuando no están de acuerdo con algo que digo en la tele, uff... Me tiran de las orejas eh, no te creas. Me encanta esta normalidad.

Lluís Carreras / EFE

Llega al Barça en el 85, con doce añitos. ¿Quién le ficha?

El gran Oriol Tort. Mira... (muestra su brazo) Se me pone la piel de gallina todavía. Estaba en el Calella y, de ahí, tras hacer una prueba, me marché al Sant Pol. A esa edad, ya medía 1´82, casi como ahora. Metía goles sin querer. Tort, después de un par de entrenos, cogió a mi padre y le dijo...Escucha, quieres que tu hijo se venga a La Masia. Mi padre le contestó: pregúntaselo al niño. Y nada, a los dos días estaba durmiendo al lado del Camp Nou. Durmiendo... y llorando. Las dos cosas. Cuando te marchas tan pronto de casa es muy duro.

Johan Cruyff te daba mucha confianza. A mí me decía, sé tú, si tienes que dar un palo lo das... Te demostraba el por qué te había convocado

Era un nueve pero retrocedió hasta el lateral izquierdo...

El responsable fue Johan Cruyff. Cuando me cedió al Oviedo por primera vez, le dijo a Radomir Antic: Rado, prueba a Carreras de lateral. Antic le hizo caso. Y así empezó mi vida en la banda. A veces lo hablo con mi hijo Marc y le digo que si me hubiese empeñado en seguir siendo delantero centro, igual no paso de Tercera. O no, no lo sé. Desde luego, yo creo que no hubiera tenido la carrera que tuve. No era rápido, no tenía uno contra uno... Sólo tenía una buena zurda. Es una duda que siempre tendré. El caso es que me reciclé en Primera, arranqué de lateral-interior y jugué 30 partidos con el Oviedo. No debí hacerlo mal.

Lluís Carreras jugó cedido en el Oviedo / Archivo

En el viejo Tartiere...

Con Carlos, Elcacho, Luís Manuel, Viti, Gorriarán, Vinyals, Jokanovic, Berto... Equipazo.

Recuérdeme la primera que pisó el Camp Nou...

Fue un entrenamiento. El primero de mi vida con el primer equipo. En el 90. Acudí de la mano de Pep Guardiola. Lo tengo grabado. Estaba nervioso a más no poder. Nos llamó el día anterior Carlos Naval, a los dos. Carlos no era el delegado aún, pero sí coordinaba asuntos de La Masía. Entre él y Quique Costas, entonces en los juveniles, nos comunicaron que subíamos para entrenar. Recuerdo que nos levantamos con Pep por la mañana y a mí no me entró nada en el desayuno. Y claro, llego al vestuario y empiezo a ver a Bakero, a Salinas, a López Rekarte, a Txiki... El respeto que les teníamos los jóvenes a esa gente no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Cuando llegabas no eras uno más. En el campo sí, en el vestuario no. Te lo tenías que ganar con el tiempo. Había mucha jerarquía. Aunque claro, tengo que decir que nosotros tampoco éramos tan determinantes como lo son hoy Lamine, Cubarsí o Fermín. Había veteranos que te hacían sentir muy por debajo, que con una mirada te fulminaban. Otros no. Txiki, Nando o Guillermo Amor, quizá porque él tuvo que pasar por la misma situación, nos entendieron y nos ayudaron bastante.

El Barça de Cruyff era un equipo posicionalmente perfecto, que tal vez no valdría para el fútbol actual. Porque ahora se le pide mucha movilidad al futbolista.

¿Se acojonó en los primeros días?

De entrada sí, pero en el campo ya no. Johan te daba mucha confianza. A mí me decía, sé tú, si tienes que dar un palo lo das... Te demostraba el porqué te había convocado y centraba el asunto en tus cualidades. No en si eras joven o no. Eso sí, a los recién llegados nos exigía mucho pero no nos presionaba. Él tenía claro a quiénes debía presionarles y a quiénes no. Eso lo manejaba como nadie. Le estaré siempre agradecido.

Hábleme de su primer encuentro con el "Holandés Volador"...

Buah, le di la mano sin mirarle a la cara. Imponía mucho respeto. Charly me ayudó mucho a adaptarme, porque ya me conocía de categorías inferiores y nos lo hacía más fácil. Pero claro, Johan era Johan...

Lluís Carreras jugó a las órdenes de Johan Cruyff / Archivo

Venga, no se queje... Si hasta le servía el café por las mañanas.

Eso era increíble. ¿Como lo sabes? Es que yo, por miedo al tráfico, salía muy pronto de Sant Pol. Tenía una hora y era muy puntual, haciendo gala de la leyenda del reloj del pueblo. Y claro, llegaba al Camp Nou de los primeros. Estaba Ángel Mur, su padre, a veces Ladislao Kubala haciendo pesas y Johan Cruyff. Me venía el míster y me decía: ¿quieres café, con mucha o poca leche? Y yo... hombre, como usted quiera míster. Y Johan levantaba la mirada, "no, dime, ¿con mucha o poca? Y yo... con poca, con poca. Era brutal. Luego en casa, se lo contaba a mi padre y alucinaba. A ver Lluís, me decía, tienes que ponérselo tú el café. Es el Johan, jajaja. Un genio.

Antoni Pinilla, Albert Ferrer, Lluís Carreras, Carles Busquets y Pep Guardiola, con el típico gorro catalán / Archivo

Una clase del maestro que se le quedara en el cerebro...

Recuerdo que estaba obsesionado con el primer control del balón. Para él, era básico. Y también con la velocidad de ejecución. Su Barça era un equipo posicionalmente perfecto, que tal vez no valdría para el fútbol actual. Porque ahora se le pide mucha movilidad al futbolista. Él no, él quería que respetaras mucho la posición. Para él la técnica se basaba en el control y el pase. Nos recalcaba que, si podíamos, jugáramos a un toque. Creo que le gusté porque yo trataba de jugar fácil y salía bien desde atrás. A Johan, si respetabas tus obligaciones y tomabas buenas decisiones, le encajabas.

El recuerdo del día de mi debut siempre será que Stoichkov pisó a Urizar y le expulsaron. En el descanso nos juró que no lo había pisado. Todos nos lo creímos hasta que vimos las imágenes. Los veteranos, que salieron a defenderle públicamente tras el partido, le dijeron de todo.

Llegamos al 5 de diciembre de 1990. Supercopa contra el Madrid...

Ese día duermo con Ricardo Serna en el hotel. Bueno, duermo es un decir. El que durmió y hasta roncó fue Serna. Yo no pegué ojo. Entonces, yo ya sabía que iba a jugar la ida de la final porque el día antes Johan, durante el entrenamiento, se me acercó y me dijo que tenía posibilidades de jugar. Luego, en la pizarra, puso mi nombre junto al 7 en la alineación. "Carreras, vas a jugar aquí". Me dio dos instrucciones y me puso de falso extremo. Cuando salté al Camp Nou para jugar un Clásico pensé... Lluís, ya lo has conseguido. Ha costado, pero lo has conseguido. Ese día te acuerdas de todos los sacrificios.

Hristo se asustó con el pisotón a Urizar, pero al final fue positivo / Archivo

Hristo os estropeó el debut, a tí y a Alex García, que se estrenó defendiendo a Butragueño...

Jajaja... Fíjate en una cosa: cada vez que veo la camiseta con la que debuté (muestra la meyba con el 7") no pienso en mi primer partido. El recuerdo de ese día siempre será que Stoichkov pisó a Urizar y le expulsaron. En el descanso nos juró que no lo había pisado. Todos nos lo creímos hasta que vimos las imágenes. Los veteranos, que salieron a defenderle públicamente tras el partido, le dijeron de todo. Yo, evidentemente, no me atreví. No tuve narices de pedirle explicaciones. Recuerdo que Johan, por la tensión propia de un clásico, hasta le disculpó.

Lluís Carreras, en acción en un Alavés-Real Madrid / EFE

Estuviste en ese célebre Barça-Celta del 96, con Cruyff destituido 24 horas antes...

Un ambiente muy duro. Y el día anterior, con el míster comunicándonos que le habían echado, imagínate cómo estaba la cosa. Ese año, Johan trató de hacer algo brutal. Intentó construir una plantilla con un gran núcleo de la casa, Guardiola, Chapi, Sergi, Busquets, Celades, Iván de la Peña, Velamazán, Roger y Oscar García.., luego nacionales como Abelardo, Nadal o Bakero y creo que no le dieron tiempo de poder acertar con los extranjeros. Kodro, Prosinecki y Hagi no dieron el paso y Núñez no le otorgó la opción de regenerar la plantilla con otros extranjeros.

Volaron sillas como cuenta la leyenda...

No, yo al menos no vi nada. Cruyff nos reunió en el gimnasio, estábamos todos sentados en el parquet y nos lo dijo allí. Y se fue. Luego, entró Gaspart, y se fue. Y volvió a entrar Johan, y otra vez Gaspart. Ambos querían ser los últimos en hablar. Fue muy duro e injusto. Creo que destituirle resultó una equivocación. El hombre que había cambiado la mentalidad, la forma de jugar, un modelo de club y una identidad que aún hoy perdura no debería haber salido jamás de esta forma.

¿Si no te quiere el Barça, por qué no vas a ir al Madrid? Entiendo a Cucurella, yo habría hecho lo mismo"

Suélteme tres diferencias estructurales entre el modelo del Barça y el del Madrid...

La primera es clarísima. Un estilo de juego identitario. El Barça tiene una idea única. La segunda tiene que ver con el sentimiento de pertenencia que transmiten los jugadores de La Masia porque saben que van a tener oportunidades de alcanzar el primer equipo y la tercera es su significado institucional. El Barça representa a un país, Catalunya. Un sentimiento que se proyecta a todas partes por la enorme cantidad de seguidores que tiene el club en todo el mundo.

Cuando enumera a los chavales de la casa se emociona y suelta aquello de que "ya hemos ganado". Pero luego vienen los madridistas a recordarte que llevan 15 champions.

Vale, que vengan. ¿Y? Para tí, les digo. Se las regalo las quince. ¿Pero con quién las han ganado? Qué sentido tiene tener un fútbol base en el que los jugadores no llegan al primer equipo. Cero. Hombre, todos no van a llegar y alguna venta deberás hacer. Pero, ¿para qué inviertes? ¿Para qué? Si no les das un sentido...Inviertes para conseguir lo que consigue el Barça. Es que ya hemos ganado David. Sólo con verlos jugar y pensar que los has hecho tú, ya hemos ganado. Y encima, te traen títulos y van a seguir trayéndolos.

Lluís Carreras nos muestra dos camisetas que usó en su momento en Alavés y Barça / Dani Barbeito

Esto en Valdebebas no lo entienden eh...

Qué va. Qué van a entender... No se sienten identificados con eso, porque no creen en ello. Y es lícito. No pasa nada. Cada uno que haga su camino. Pero esa es la gran diferencia.

Tengo una frase. No cambio media Champions de las cinco del Barça por las quince del Madrid. ¿La compras?

La compro. Yo tampoco. Cuando tú ganas como el Barça, de la forma con la que suele ganar, la satisfacción es doble. Porque todo eso cuesta mucho. Y exceptuando algún caso, todos los coordinadores, directores deportivos y entrenadores han ido reciclando la idea pero no se han apartado del modelo. Y ahora, con Joan Laporta, hemos vuelto definitivamente a la senda del estilo, del creer otra vez... Hemos vuelto. Esa es nuestra champions, la Masía. El fútbol base. ¿Cuántas champions tienen ellos de todas estas? Ninguna. Si hasta han tenido que ir a fichar a un futbolista que está en el mundial con España para decir que juega en el Madrid.

¿Acongojado con los fichajes del Madrid?

Noooo. Qué va. Son buenos fichajes, me gusta el de Cucurella. Pero es que el Madrid necesita reforzarse. Algo tienes que hacer tras dos años sin conseguir nada. Por eso ficha, porque es el Madrid el que tiene el problema. Aunque ojo, fichar mucho tampoco garantiza el éxito eh.

En la temporada 1995-96 Johan trató de hacer construir una plantilla con un gran núcleo de la casa, Guardiola, Chapi, Sergi, Busquets, Celades, Iván de la Peña, Velamazán, Roger y Oscar García.., luego nacionales como Abelardo, Nadal o Bakero y creo que no le dieron tiempo de poder acertar con los extranjeros.

A mí Mourinho me parece la segunda gran "incorporación" del Barça este verano. Lleva once temporadas sin levantar una liga.

Jajaja. Bueno, eso quiere decir que igual está más cerca eh...

Ay, ve como anda temblando...

Que no, que no... A ver. Tengo curiosidad en ver porque el Madrid ficha a Mou. Si es para darle un valor a la plantilla en cuanto a modelo de juego, me asaltan muchas dudas. Ha fichado dos laterales que son de moldes distintos, no sé si va a construir con tres atrás y dos carrileros... No lo sé. Si es para reconducir el vestuario, ni Mourinho ni el Santo Padre.

Tengo curiosidad en ver porque el Madrid ficha a Mou. Si es para darle un valor a la plantilla en cuanto a modelo de juego, me asaltan muchas dudas.

¿Ve esa caseta irreconducible?

Absolutamente. Totalmente irreconducible. Ni Zidane. Ni el mejor entrenador de toda la historia del fútbol. Tienen un ego tan subido, las estrellas me refiero. Es un problema de egos tan evidente que yo lo veo totalmente imposible.

Cucurella, blanco.

Es muy bueno. Para mí, Marc es de los mejores laterales izquierdos que existen en la actualidad. Eso no significa que el Barça lo haya desperdiciado. No. Cada jugador tiene un proceso de maduración distinta. Marc ha estado en Getafe, en Eibar... y probablemente no era su momento para estar en el Barça. Ahora bien, en estos momentos, el Barça ¿le quiso? ¿Se lo han ofrecido? No lo sé.

Usted jugó en el Barça y se tuvo que ir. Si le hubiera venido el Madrid, ¿se hubiera ido al Bernabéu?

Es probable que sí.

Lluís Carreras, con el Mallorca, lucha con Simao y Puyol / Valentí Enrich

¿Ah sí?

Si no me quiere el Barça, ¿no puedo ir al Madrid? Y eso no significa no ser culé, ni catalán... que ya ves cómo se pone el vello de punta. Pero yo hubiera hecho lo mismo que ha hecho Marc Cucurella seguramente. ¿Por qué no? Es que al final tienes que elegir. Otra cosa es que el Barça se hubiera interesado de verdad en Marc y que éste le hubiera negado y se fuera al Madrid. Eso sería muy feo. Pero insisto, si el Barça no lo quiere, ¿no puede ir al Madrid? Escucha, que Jordi Cruyff jugó en el Espanyol, Luís Enrique, Laudrup, Miquel Soler. ¿Ha pasado algo? Entiendo que, claro, yo igual no me iría al rival si viniera del Barça pero creo que, en el caso de Marc, ha pasado tiempo.

¿Hubiera fichado a Bernardo Silva?

No. Para mí, no mejora ni uno sólo de los centrocampistas que tenemos. No lo cambio por ninguno. Ni por Fermín, ni por Olmo, ni por Pedri, Frenkie, Bernal, Gavi, Casadó... Por ninguno. Además, creo que le hubiera quitado minutos a futbolistas como Bernal o Tommy Marqués.

¿Lluís Carreras es frenkista? Con e... Yo sí.

Yo no. Prefiero otros. Creo que Frenkie es un muy buen complemento, pero en el momento que le tocaba liderar al equipo yo no lo aprecie. No le vi.

Lluís Carreras en una rueda de prensa del Nàstic / Gimnàstic Tarragona

Lluís, no pierde un balón. Te da mucha tranquilidad y estabilidad. Pedri se siente cómodo a su lado...

Yo creo que eso el resto también te lo da. Entiendo que si vienes de fuera, debes ser diferencial. Es un muy buen jugador, sí. ¿Ha liderado al equipo? No. En cambio, Pedri, sí.

Todo indica que Casadó va a salir...

Bueno, no todos sirven. O no todos pueden quedarse, y deben hacer su camino. Ahora bien, ¿vas a vender a Casadó para traerme a Javi Guerra? No tiene ningún sentido. Tampoco a cambio de Bernardo. El portugués hubiera venido aquí queriendo ser titular, y me parece muy bien. Y cómo ya he dicho que no mejora nada de lo que tenemos, no me sirve un Bernardo suplente.

Ahora bien, ¿vas a vender a Casadó para traerme a Javi Guerra? No tiene ningún sentido. Tampoco a cambio de Bernardo

Para usted, ¿Hansi Flick es ADN Barça?

No es un purista del ADN. Pero sí creo que le ha dado la modernidad necesaria a ese ADN. Cuando hablamos de ADN hablamos de modelo de juego y eso siempre necesita matices. Es decir, actualizar. Reciclar. Y creo que Flick ha acertado. Por ejemplo, en el robo tras pérdida. Antes, robábamos y muchas veces conservábamos. Ahora no. Ahora robas y atacas. Vas a marcar, a hacer daño. Me parece un matiz para darle al estilo todo el sentido del mundo.

Esto es lo que le gusta. Algo de Hansi que no le convenza...

La maduración de los partidos con balón. No acabo de ver ese Barça reconocible cuando el equipo va ganando 1-0, 2-0, 3-0. Está muy bien atacar, claro. Pero madura, pausa, atrae al rival. Si vas al frente siempre, nos penaliza. Nos ha pasado varias veces.

Sí. Pagaría 150 millones por Julián Álvarez. Es el futbolista

¿Por dónde cree que pasa mantener la hegemonía?

Primero, por seguir sembrando en La Masia. Segundo, que los que mandan en el fútbol base elijan y mantengan a los mejores formadores para seguir alimentando el modelo. Tercero, que el índice de "restyling" en la metodologia futbolística tenga cada temporada índices altos. El estilo hay que regarlo. Y por último, que la política de fichajes siga siendo la adecuada. Deben venir jugadores que entiendan el juego y que encajen.

Escúcheme, tremendo lo de Julián Alvarez. Brutal eh...

Ya lo tenemos, ¿no? Eso espero. De verdad, yo dudaba de que fuera a tener el gesto público. Porque pensaba... ojo que no se tire a la piscina sin agua. Espero que se haya tirado con agua, aunque sea sólo para mojarse los pies. Te digo que no me lo esperaba, fue terrible. La sensación que tengo es que si ha dicho eso es porque algo hay. Que debe verlo encarrilado. Que faltan flecos. Es que si no, no lo haces. Imagínate que ahora no puede salir y deba quedarse. Ojo eh. Pero bueno, creo que el Atleti tiene un problemón. A pesar de que en este tipo de situaciones, Mateu Alemany es el mejor. Nos va a hacer sudar sangre. Pero tras las declaraciones de Julián Álvarez, blanco y en botella... azulgrana.

Creo que el Atleti tiene un problemón con Julián. A pesar de que en este tipo de situaciones, Mateu Alemany es el mejor. Nos va a hacer sudar sangre

Usted jugó en el Atlético. ¿Entiende su postura de poner en el foco al Barça y enfangar el terreno desacreditando las formas del club blaugrana?

Sabes qué pasa, que el Atleti en mi época era como un segundón o el tercero en discordia. Creo que el Cholo le ha dado un cambio a todo esto y, más allá de ganar o no, que tampoco han ganado tanto, le ha concedido un estatus superior al que tenía anteriormente. Entonces, al final ellos tienen la sensación que acaban haciendo siempre el trabajo sucio para Barça y Madrid, que siguen siendo los referentes más potentes a la hora de captar jugadores. Claro, el Atleti compra a un futbolista, despunta en el Metropolitano y el Barça se aprovecha de este tipo de situaciones. Bueno, pero es el que Atleti siempre ha sido un club más vendedor y los atléticos tienen que entender que lo mejor es optimizar eso a nivel económico. Al final, Julián no ha convertido al Atlético en un equipo ganador y dudo que lo hiciera en el futuro. En cambio, sí creo que el Barça puede hacer ganador a Julián.

Lluís Carreras jugó de rojiblanco / Archivo

Claro, eso está bien visto...

Es que a ver, como Julián no va a querer venir a aquí. Si Lamine, Pedri, Dani Olmo... se la van a poner para que la empuje. Es que se va a forrar.

¿Pagaría 150 millones por el delantero argentino?

Sí, los pagaría. Para mí, no es que me guste. Es que es el jugador. No pagaría 50 por el primero que pase, ni renovaría de cualquier manera a según quien. Yo pondría toda la bolsa al servicio de este traspaso. Los pagaría, y tanto. Creo de verdad que los vale. Por favor, si hemos pagado casi 90 por Gordon, que para mí es caro. Y 150 por Julián, vale. También es caro, pero es Julián. Es como si viene a Sant Pol a comer en el restaurante de Carme Ruscalleda. ¿Es caro o no es caro? Evidentemente, es caro. Pero es Carme Ruscalleda. Pues lo mismo con Julián Alvarez.

Yo sí que pagaría 150 millones por Julián. Por favor, si hemos pagado casi 90 por Gordon, que para mí es caro. Y 150 por Julián, vale. También es caro, pero es Julián

El mensaje de un exatlético a Gil Marín. ¿Qué le diría?

Nada. Sabes que se te va a ir, facilítale la salida. Y a Mateu, que nos conocemos. Sabes que hay que negociar, que en eso tú eres muy bueno.

¿Qué hacemos con Raphinha?

A ver. Me parece una pieza muy necesaria para el equipo, tanto a nivel futbolístico como de vestuario, donde me parece que es muy importante. Pero tengo dudas de que vuelva a ser el Raphinha de hace dos años y ese es el que necesitamos.

Lluís Carreras es el director de fútbol de la precandidatura de Toni Freixa / JAVI FERRÁNDIZ

Si los árabes pagan 80 por él, ¿lo haría?

A pelo por Gordon, no lo hubiera cambiado en la vida. Si se da una operación que pudiera facilitar la llegada de Julián, lo podría llegar a pensar.

Anthony Gordon no ha arrancado bien el Mundial. ¿Le gusta?

No le he visto suficientes partidos como para poder hacer un análisis definitivo. Detecto algo de falta de finura en las acciones. Estoy expectante. Tengo que verlo más.

¿Venderías a Balde o a Koundé? Si tuviera que prescindir de uno de los dos, quizá lo haría antes de Koundé, por aquello de que Eric puede jugar de lateral derecho.

Balde y Koundé...

Creo que no quieren marcharse. Yo contaría con ellos. Claro, si se van, ¿a cambio de qué? Cuidado con esto. Si tuviera que prescindir de uno de los dos, quizá lo haría antes de Koundé, por aquello de que Eric puede jugar de lateral derecho. Pero uff, muy justito todo. Yo me los quedaría.

¿Por qué cree que Carreras nunca ha estado vinculado al Barça ni como entrenador, ni como formador o en algún cargo de responsabilidad? ¿Se siente ninguneado?

Esa es una buena pregunta. Pero no, no me siento ninguneado. Aunque te lo voy a ligar con lo de Cucurella. Si ahora mismo, viniera el Madrid a ficharme como formador o enseñador les diría que no. Porque el modelo de juego identitario que yo siento como culé no podría trasladarlo allí. No me entenderían.

Lluís Carreras, en la sede de 'Fidels al Barça' / Sport

Por tanto, le sabe mal que sintiendo esto como lo siente, el Barça no le haya tenido nunca en cuenta...

Lo he pensado esto eh, lo he pensado... Quizá lo que ocurre es que no debo tener los suficientes conocimientos como para estar en el Barça. O tal vez no me conozcan lo suficiente y no sepan que tengo los suficientes conocimientos para estar en el club.

Es usted un crack Carreras. Se le entiende todo.