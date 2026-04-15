¿Fin de Champions para Lewandowski?

El del Metropolitano, en el que arrancó de suplente y salió en la segunda mitad, pudo haber sido el último partido de Robert Lewandowski en la Champions League. No es un hecho que tenga que pasar desapercibido, no en vano el de Varsovia es el tercer máximo artillero de la historia de la competición continental. Su futuro en el FC Barcelona está en el aire, con 38 años que cumplirá el 21 de agosto y una participación cada vez menor. La suplencia en un partido tan importante como era el de este martes, en detrimento de Ferran Torres, es más que significativa.

Champions

Parecía el polaco tener más números que el valenciano por su historial en la competición y porque Hansi Flick le había hecho ser de la partida en los anteriores 7 partidos de Champions League consecutivos antes de la visita al feudo colchonero. Pero el técnico alemán se decantó por el 'tiburón', que en el derbi ante el RCD Espanyol había firmado un doblete y que también 'mojó' en el Metropolitano. Un gol subió al marcador, y el otro, que hubiera sido el 1-3, fue anulado por fuera de juego.

Si fue su último partido en la Champions League, en caso de no seguir en el Barça o de ir a un equipo que no dispute la competición (caso de Arabia Saudí o de Estados Unidos) se habrá acabado, de una manera triste y dolorosa, pero una bonita historia que comenzó ni más ni menos que hace 14 años, la temporada 2011/2012 con el Borussia Dortmund.

Una Champions League con Flick

Lewy alzó la 'orejona' con el Bayern de Múnich a las órdenes de Hansi Flick la temporada del sextete, la 2019/2020, y con el Barça se habrá quedado a las puertas. Una espina clavada.

En total, Robert Lewandowski ha jugado 144 partidos en la máxima competición continental, en los que ha marcado 109 goles repartidos de la siguiente manera: 17 con el Borussia Dortmund, 69 con el Bayern de Múnich y 23 con el FC Barcelona.

El 'killer' polaco es el tercer máximo goleador histórico de la competición solo superado por dos 'monstruos' como son Leo Messi (129 goles) y Cristiano Ronaldo (140). Un podio que no le peligra al de Varsovia al menos por unos años, pues el que mejor situado queda estando todavía en activo es el madridista Kylian Mbappé, sexto en este ranking con 69 tantos... ¡a 40 de Lewy!

El tiempo dirá si la amarga victoria del Metropolitano y sus escasos 22 minutos jugados, en los que solo tuvo un remate a puerta ya en el añadido, han sido los últimos de una Champions League que siempre guardará una página escrita en letras de oro para Robert Lewandowski.