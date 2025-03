Champions de grandes emociones

El Barça, a la hora de la merienda, cuando Barcelona acaba su jornada laboral y se dirige a casa, recibirá al Benfica en la vuelta de los octavos de final de la Champions. No será un partido cualquiera por muchos motivos, pero, por encima de cualquier otro, sobrevolará la sensación de profunda tristeza que ha impregnado al barcelonismo la repentina e inesperada muerte del doctor Carles Miñarro.

Las muestras de dolor no han dejado de sucederse desde que se conoció la trágica noticia durante la previa del partido que debía disputar el Barça ante Osasuna el pasado sábado. La familia del doctor, pero también la familia barcelonista, se ha unido para despedir como merece la figura de una persona muy querida en el vestuario culé. Y una de las mejores maneras de hacerlo será, tras la heróica victoria por la mínima en Lisboa, con un resultado que permita volver, por segundo año consecutivo, a la ronda que da acceso a las semifinales.

La temporada pasada fue la del regreso de la ilusión en Europa, donde el Barça de Xavi Hernández logró una victoria de gran prestigio en su visita al Parque de los Príncipes en la ida de cuartos de la Champions (2-3). Aquella tendencia ganadora no pudo confirmarse en Montjuïc, cuando una inoportuna expulsión de Araujo dejó al equipo con diez y el PSG acabó goleando (1-4).

Raphinha marcó un doblete ante el PSG en el Parque de los Príncipes / EFE

Aquella catastrofe merodeó durante algunos segundos Da Luz, cuando Cubarsí vio la roja directa, pero la reacción del equipo fue imponente y, gracias a un enorme Szczesny, un extraordinario Pedri y un Raphinha puntual a la cita el Barça acabó regresando a casa con un triunfo épico. Medio trabajo está hecho, pero ahora tocará completarlo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Los motivos, como decíamos, son muchos a nivel deportivo, pero también existe un factor humano que Hansi Flick no dudó en poner encima de la mesa antes de la vista del Benfica: "Lo extrañaremos, pero queremos ganar por él", dijo en la rueda de prensa previa, en la que no compareció ningún futbolista porque los ánimos no están para ello.

Szczesny tuvo una actuación descomunal en Da Luz / Valentí Enrich

Así pudo comprobarse, de hecho, por la tarde, cuando la plantilla que dirige el alemán acudió al tanatorio barcelonés Sancho Dávila, donde reposaban las exequias del doctor Miñarro, acompañado por sus familiares y entorno más cercano. Las instalaciones se quedaron pequeñas ante la presencia cada vez más numerosa de futbolistas y personalidades relacionadas con el club y el mundo del fútbol.

El Real Madrid, presente

El ex presidente Joan Gaspart fue uno de los primeros en llegar y allí se encontró con Enric Masip, asesor de Joan Laporta y miembro de la comisión deportiva de la entidad, que dio también la bienvenida a Emilio Butragueño. El director de relaciones institucionales del Real Madrid representó al club blanco. El presidente blaugrana no acudió al tanatorio, pero sí lo hará este martes por la mañana para el funeral, que se celebrará a las nueve.

El Barça da su último adiós al Doctor Miñarro /

Ansu, Cubarsí y Marc Bernal fueron de los primeros en llegar, pero poco a poco fueron entrando en las instalaciones funerarias el resto de los futbolistas, Pedri, Ferran Torres, Araujo, Gavi... También acompañados por el cuerpo técnico, encabezado por Hansi Flick. Algunos lo hicieron con sus vehículos personales, mientras que otros se desplazaron en furgonetas habilitadas por el club.

No faltaron tampoco a la cita los delegados, Carles Naval y Toni Alonso, además del doctor Ricard Pruna, que trabajaba mano a mano junto a Carles Miñarro. Fue un día triste, un golpe del que toca levantarse mientras, al mismo tiempo, se arropa a la familia. No existe mejor homenaje para alguien tan querido en el vestuario culé que dedicarle un triunfo incontestable que permita seguir adelante en Europa. Así lo habría querido Carles.