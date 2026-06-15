Cuántas Champions tiene el FC Barcelona: palmarés completo de Copas de Europa por secciones

El FC Barcelona es mucho más que un club de fútbol. Su historia se entiende también a través de sus secciones, que durante décadas han construido un palmarés europeo de referencia y han llevado el nombre del Barça por todo el continente.

La grandeza azulgrana no se mide únicamente por los títulos conquistados por el equipo de fútbol masculino. El balonmano, el hockey patines, el baloncesto, el fútbol sala o el fútbol femenino también forman parte esencial de una identidad deportiva que ha convertido al club en una entidad polideportiva única en todo el mundo.

Leo Messi con el trofeo de la Champions League 2010/11 / Valentí ENRICH / Sport

Es por eso que se dice que el Barça es “Més que un club”, un lema que viene a explicar el sentimiento azulgrana más allá del equipo. A lo largo de su historia, el Barça ha ido acumulando Copas de Europa y Champions League en diferentes disciplinas, algo que ha consolidado un legado que se entiende fuera del primer equipo masculino de fútbol.

En este sentido, cada sección ha contribuido a ampliar una vitrina europea que refleja la dimensión global de la institución. Por eso, al repasar el palmarés continental del FC Barcelona, conviene hacerlo sección por sección, teniendo en cuenta todas las competiciones europeas que han marcado la historia azulgrana.

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Así queda el palmarés de Champions del FC Barcelona en todas las secciones

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La sección que más Copas de Europa ha repercutido para el palmarés del FC Barcelona es la de hockey patines (22). Le sigue el balonmano (13), el fútbol masculino (5), el fútbol femenino (4), el fútbol sala (4) y el baloncesto (2). En total, suman 50 Champions Leagues conseguidas en toda la historia del Barça.