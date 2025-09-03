La Champions confirma la 'Lista A' del Barça... ¡con Bardghji!

La UEFA Champions League 2025/26 ya ha hecho oficial la lista de jugadores inscritos del Barça para disputar la competición continental. Un total de 23 futbolistas forman parte de la plantilla A, con algunas sorpresas destacadas.

La plantilla culé incluye a los tres porteros del primer equipo (Ter Stegen, Joan Garcia y Szczesny), ocho defensas (Kounde, Eric, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Balde y, atentos, Marc Casadó), cuatro centrocampistas (Pedri, de Jong, Gavi y Bernal) y ocho atacantes (Olmo, Fermín, Lamine, Lewandowski, Raphinhha, Ferran, Rashford y Bardghji), en un bloque en el que el máximo organismo europeo ha desdibujado las posiciones de algunos miembros de la plantilla culé.

Porteros Ter Stegen (1)

Joan Garcia (13)

Szczesny (25) Defensas Kounde (23)

Eric (24)

Araujo (4)

Cubarsí (5)

Christensen (15)

Gerard Martín (18)

Balde (3)

Casadó (17) Centrocampistas Pedri (8)

De Jong (21)

Gavi (6)

Bernal (22) Delanteros Olmo (20)

Fermín (16)

Lamine Yamal (10)

Lewandowski (9)

Raphinha (11)

Rashford (14)

Ferran (7)

Bardghji (28)

En el capítulo de novedades, lo más llamativo es la confirmación de que Marc Bernal, que la temporada pasada se perdió todo el curso por una lesión de cruzados, tendrá también ficha del primer equipo en Europa y lucirá el dorsal 22. El canterano se ganó la confianza de Hansi Flick tras su irrupción en la pretemporada y los primeros partidos en LaLiga antes de caer gravemente lesionado, y con su regreso, se espera desde el club que vaya ganando ritmo de competición como alternativa real en la sala de máquinas junto a Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Casadó.

El otro detalle reseñable tiene como protagonista a Roony Bardghji. El joven sueco, fichado este verano desde el Copenhague, no aparece en la relación de dorsales del primer equipo en LaLiga, donde fue inscrito como jugador del filial para ajustarse al límite salarial. Sin embargo, en la Champions tendrá hueco en el bloque principal, aunque también vestirá el número 28, una fórmula que se debe a la normativa UEFA que obliga a los clubes a colocar en la 'lista A' de hasta 25 fichas a aquellos jugadores que quiera usar y que no cumplan los requisitos de formación para la 'lista B' .

De este modo, Bardghji estará disponible en todos los partidos para Flick en la máxima competición continental pese a no figurar con ficha del primer equipo.

¿Qué pasa con la 'Lista B'?

Además de la plantilla principal, la UEFA contempla la Lista B, que permite a los clubes inscribir de forma ilimitada a futbolistas de la cantera a lo largo de la temporada. Esta opción está pensada para jugadores formados en la casa: jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2004 y que lleven, como mínimo, dos años ininterrumpidos en la entidad (o tres de manera consecutiva, admitiendo un único préstamo de hasta un año en otro club de la misma federación).

La inscripción debe realizarse antes de cada partido, hasta las 24:00 CET del día previo. Gracias a esta vía, el Barça podrá contar en la Champions con talentos emergentes de La Masia que no figuran en la lista A, como ya sucedió en temporadas anteriores, entre los que se espera que estén Kochen, Jofre, Guille y Toni Fernández.