La Champions, sin '9', es imposible

El Barça ha marcado 23 goles esta temporada en la Champions, 22 de ellos en la Fase Liga. Se trata de una cifra más que aceptable porque, por ejemplo, el Arsenal acabó primero con uno más (23), mientras que clubs como el Bayern (22), Liverpool (20), Real Madrid (21) o PSG (21) tienen cifras similares. El problema (durante mucho tiempo se ha vendido como virtud) es que esos futbolistas que acostumbran a ganar las Champions con su talento no están apareciendo.

A Lewis Hall le tocó defender a Lamine Yamal / Valentí Enrich

Son once años ya sin ser campeones de Europa, demasiados para una entidad de la grandeza del Barça, que sigue ganando Ligas, pero no le llega para reinar en el continente. Habrá que ver si esta temporada alcanza, aunque la sensación es que falta pólvora arriba. Un dato: Lamine (4), Raphinha (1) y Lewandowski (2), el tridente de la temporada pasada, suman, entre los tres, los mismos goles que Haaland, Julián Álvarez y Osimhen, uno menos que Kane (8), tres menos que Gordon (10) y seis menos que Mbappé (13), que lidera la tabla.

A estos siete goles del tridente habría que sumar los dos que ha marcado Ferran Torres, que solo ayudan a maquillar los números, pero no solucionan la base del problema: al Barça le está faltando mucho gol arriba, sobre todo en la posición de delantero centro, sin la que será muy difícil ganar la Champions. Los blaugrana se quedaron a tres minutos de disputar la final el año pasado y el tridente ofensivo, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski anotaron un total de 29 goles (Ferran acabó con tres). Queda, si la cosa va bien, muchos partidos por jugar, pero es urgente cambiar la dinámica.

Una necesidad histórica

Ante el Newcastle en Inglaterra solo hubo dos disparos a puerta y Lewandowski, pese a que su entrega fue total, pasó inadvertido, lo mismo que Raphinha y, más tarde, Ferran Torres. El Barça que ha ganado Champions siempre ha situado a sus delanteros entre los máximos goleadores. La única excepción, pero el formato era distinto, fue en la Copa de Europa de 1992.

Ronaldinho y Messi, leyendas de la Champions / SPORT

En 2006, Ronaldinho (7) acabó a dos goles de Schevchenko (9) y Eto'o, a tres: en 2009, Messi fue el máximo goleador con nueve goles y repitió en 2011, esta vez con doce goles, dos más que en 2015, cuando el argentino marcó diez y acabó liderando también la tabla de anotadores. En definitiva, que si el Barça quiere luchar por la Champions, los registros de sus delanteros deberán aumentar. En caso contrario, será muy difícil que levante la 'orejona'.

El contraste con la Liga

Y es que el problema no es tanto de números globales a nivel de goles, sino del papel que están teniendo los delanteros, sobre todo, en Europa, donde toca exigirles más para convertir el juego del equipo en resolutivo. Las cifras a estas alturas de la temporada están muy alejadas de las que deberían ser en un equipo que aspira a conquistar la Champions. Por otro lado, la aportación del centro del campo, salvo la excepción de Fermín López, está siendo baja.

En ese sentido, más allá de los cinco de Fermín López, también han visto puerta en Champions Dani Olmo, el golazo de Praga, y Koundé, que logró un doblete ante el Eintracht en casa. En total, siete jugadores blaugrana han aportado goles en Europa, algo que contrasta con la Liga, donde ocho jugadores más han puesto su granito de arena: Bernal, Araujo, Bardghji, Pedri, Pau Cubarsí, Èric Garcia, De Jong y Christensen.