El césped del Unionistas estará "algo más inestable de lo normal"

El Barça visita este jueves (19:30 horas) la localidad de Salamanca para enfrentarse a Unionistas en los octavos de final de la Copa. El combinado salmantino es el único superviviente en esta ronda que milita en una categoría inferior a Segunda División y buscará dar la campanada, tal y como ya hizo contra el Almería y el Villarreal.

Las precipitaciones no han cesado esta semana en Salamanca y el estado del césped para el encuentro copero es una preocupación, aunque los avances meteorológicos pronosticas una tregua de lluvia para el mismo jueves.

En declaraciones a 'Tribuna Salamanca' de Alberto, responsable de Hermaflor -empresa encargada de gestionar y acondicionar el césped del Estadio Municipal Reina Sofía- ha hablado sobre qué tipo de césped se encontrará el FC Barcelona para disputar esta ronda de la competición del KO.

"La climatología es la que es. Lleva toda la semana lloviendo y el pronóstico es que continúa exactamente igual", ha señalado. Preguntado por si estará demasiado blando, el entrevistado ha respondido: "No, por la construcción que tiene no. Quizás algo más inestable de lo normal, pero no".

En cuanto al cuidado, "no va a haber ninguna variación respecto a lo que tenemos día a día. Al final, nos debemos al equipo que aquí juega y a las instrucciones que manda el Ayuntamiento. Va a ser lo mismo que otros días de atrás", dado que se encuentra en un estado similar al que presentaba en los dieciseisavos de final ante el Villarreal.