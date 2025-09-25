El césped de Montjuïc listo para la Real

El Barça jugará este domingo ante la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys tras dos encuentros en el Johan Cruyff. Los azulgranas anunciaron oficialmente que el partido ante los txurdi-urdin se jugaría otra vez en Montjuïc tras no poder certificar su vuelta al Spotify Camp Nou.

Uno de los principales inconvenientes de Montjuïc era que el césped se debía volver a colocar tras varios meses sin partidos de fútbol y con varios conciertos. Hace unos días se hicieron virales en redes sociales unas imágenes del estadio que ponían en duda si podría estar para el domingo, pero nada más lejos de la realidad. Este jueves se ha completado el proceso y Montjuïc ya luce preparado para la acción.

Los azulgranas jugarán allí los dos siguientes partidos en casa: ante la Real Sociedad y contra el Paris Saint-Germain. El césped ya vuelve a estar colocado, aunque ahora solo falta terminar una pequeña parte para completar el proceso de costura.

En SPORT sacamos en exclusiva fotografías aéreas del estadio donde ya se veía cómo se estaba poniendo el césped en su sitio el pasado martes. Ahora, dos días después, el proceso ya está completado y listo para el fútbol.

¡Empieza la cuenta atrás! Ya colocan el césped en Montjuic para el regreso del Barça / SPORT

Será el segundo estadio donde jugará de local el Barça este curso tras las dos victorias en el Johan Cruyff. Una temporada atípica para los culés, que están peregrinando de estadio a estadio esperando que el Ajuntament de Barcelona dé el 'OK' para volver al barrio de Les Corts.

Las esperanzas de la junta directiva azulgrana son poder volver, ahora sí, ante el Girona el próximo 18 de octubre. La nueva fecha fijada en rojo en el calendario para el esperado regreso a casa. Mientras tanto, Montjuïc volverá a acoger al Barça por tercera temporada consecutiva y, tras la instalación del césped, todo está listo para el FC Barcelona - Real Sociedad de este domingo.