El césped, un error de Joan Garcia y la falta de tensión condenan a un pésimo Barça

Tremendo mazazo para el Barça a las primeras de cambio en el Metropolitano. Un pase atrás de Eric Garcia y un cúmulo de adversidades provocaron el descalabro azulgrana. Sin apenas tiempo para coger el ritmo del encuentro, el conjunto de Hansi Flick ya está obligado a una nueva y épica remontada.

La desafortunada acción del primer gol del Atlético en el minuto 7 es de esas que no se olvidan con facilidad cuando una las ve de forma repetida. En un inocente pase atrás de Eric Garcia buscando la complicidad de Joan Garcia para dar salida al balón, el meta vio cómo la pelota pasaba justo por debajo de su bota rumbo a la portería culé. No hubo manera de evitar que el esférico, in extremis, atravesara la línea de gol. Por si acaso Lookman también culminó una segunda acción de gol ante la pasividad culé.

Con posterioridad, se pudo apreciar que el pase atrás de Eric tuvo que hacer frente al mal estado del césped del Metropolitano, objeto de múltiples críticas a lo largo de la semana, que provocó reiterados botes del balón.

Antes del cuarto de hora, otro de esos obsequios con sello propio del Barça. Pésimo repliegue defensivo del equipo, que llega tarde a todas las presiones, y permite a Griezmann definir con maestría ante un Joan Garcia completamente desbordado.

Un cuarto de hora que vuelve a retratar la fragilidad de un Barça que sigue sin corregir los enormes problemas de tensión con los que afronta los inicios de partido en las últimas semanas.