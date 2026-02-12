Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlético-BarcelonaVuelta Barcelona - AtléticoÁrbitro Atlético - BarcelonaDónde ver Atlético-BarcelonaSanción AthleticFase liga Nations LeagueFechas Nations LeagueQueralt CastelletTemporal CataluñaSorteo Nations LeagueTest F1Partidos Copa hoyDónde ver test F1Fernando AlonsoAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesSorteo Nations LeagueArbeloaVuelta semifinales CopaCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelSemifinales Copa del ReyLesión RashfordDecoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaul SeixasLEC VersusPaco JémezCésped Atlético - BarçaAston MartinSemifinales doble partidoAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der BeekEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo MotosFeliciano López
El césped, un error de Joan Garcia y la falta de tensión condenan a un pésimo Barça

El equipo de Hansi volvió a protagonizar otro inicio de partido catastrófico

La imagen del gol fantasma tras el error de Joan Garcia

La imagen del gol fantasma tras el error de Joan Garcia / Movistar

Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

Tremendo mazazo para el Barça a las primeras de cambio en el Metropolitano. Un pase atrás de Eric Garcia y un cúmulo de adversidades provocaron el descalabro azulgrana. Sin apenas tiempo para coger el ritmo del encuentro, el conjunto de Hansi Flick ya está obligado a una nueva y épica remontada.

La desafortunada acción del primer gol del Atlético en el minuto 7 es de esas que no se olvidan con facilidad cuando una las ve de forma repetida. En un inocente pase atrás de Eric Garcia buscando la complicidad de Joan Garcia para dar salida al balón, el meta vio cómo la pelota pasaba justo por debajo de su bota rumbo a la portería culé. No hubo manera de evitar que el esférico, in extremis, atravesara la línea de gol. Por si acaso Lookman también culminó una segunda acción de gol ante la pasividad culé.

Con posterioridad, se pudo apreciar que el pase atrás de Eric tuvo que hacer frente al mal estado del césped del Metropolitano, objeto de múltiples críticas a lo largo de la semana, que provocó reiterados botes del balón.

Antes del cuarto de hora, otro de esos obsequios con sello propio del Barça. Pésimo repliegue defensivo del equipo, que llega tarde a todas las presiones, y permite a Griezmann definir con maestría ante un Joan Garcia completamente desbordado.

Un cuarto de hora que vuelve a retratar la fragilidad de un Barça que sigue sin corregir los enormes problemas de tensión con los que afronta los inicios de partido en las últimas semanas.

