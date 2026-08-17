El año que cambió la vida de Fermín López: "Veías esos ojos en sangre de querer ganar"

A veces, volver al pasado ayuda a entender el presente. Sin la cesión al Linares Deportivo de la temporada 2022/23, Fermín López sería un futbolista distinto. Quizás mejor, quizás peor; pero, sin lugar a dudas, diferente. Con 19 años, una edad a la que Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Marc Bernal acaban de llegar y Gavi, Pedri o Alejandro Balde ya estaban consolidados en el primer equipo del FC Barcelona, el futbolista de El Campillo tuvo que bajar al ‘barro’ de la Primera RFEF para convertir lo que para muchos, él incluido, era renunciar al sueño de triunfar en el Camp Nou... en el primer paso para conseguirlo.

Fermín aterrizó en el Estadio Municipal de Linarejos como podría no haberlo hecho. Cosas del fútbol, en el que pequeñas decisiones ajenas te pueden ‘desplazar’ casi 800 kilómetros. De la Nova Creu Alta a Jaén. “La temporada anterior ejercía de secretario técnico en el Centre d’Esports Sabadell e iba a ver muchas veces al juvenil del Barça. Aunque empezó siendo suplente, cada vez que salía me gustaba mucho. La primera vez que hablé con su agente fue orientándolo a una cesión al Sabadell, pero finalmente me fui al Linares y pude convencerlo también de ir allí”, cuenta a SPORT Miguel de Hita, el director deportivo que lo llevó al Estadio Municipal de Linarejos.

No lo tuvo fácil en verano el Linares para convencer al centrocampista andaluz y, sobre todo, al Barça. “Tenía la posibilidad de ir al Olot y el club quería tenerlo cerca para monitorizarlo, pero hablé con él. Aún estaba asumiendo el golpe de ser un descarte del filial y le notaba tímido, pero las palabras fueron las adecuadas. Nosotros estábamos en Primera RFEF, una categoría superior, con un entrenador como Alberto González al que no le tiembla el pulso a la hora de darle oportunidades a los jóvenes”, recuerda De Hita, actualmente en busca de un nuevo proyecto.

Fermín López celebra un gol con el Linares / Instagram (@fermin)

Alberto González había coincidido con Fermín en las categorías inferiores del Real Betis, cuando era alevín, y lo conocía muy bien. “Ya se veía entonces que era un jugador muy competitivo. Transmitía esa energía. Y el hambre, el deseo de mejora y esa capacidad para mejorar y para aprender. Ese carácter unido al deseo de mejora continuo hace que no le puedas poner límite. Él no se los pone y los demás tampoco podemos ponérselos”, asegura el técnico andaluz, actualmente en el banquillo del Albacete Balompié, a este diario.

“Yo siempre he valorado mucho, sobre todo en los jugadores jóvenes, la capacidad de aprendizaje. La capacidad para absorber, para escuchar, para aplicar cosas que se le van pidiendo. Yo creo que la capacidad de aprendizaje es un talento que muchas veces no se valora, y puede ser el más determinante porque te hace llegar mucho más lejos”, añade el míster malagueño, para el que fue “un gustazo” dirigir al de El Campillo: “A veces la gente confunde el carácter con el mal carácter, pero él está bien orientado y enfocado. Da gusto tener jugadores que tengan ese ímpetu”.

Alberto González, durante su etapa como entrenador de Fermín López en el Linares / Linares Deportivo

Fermín anotó la mayoría de los 12 goles con el Linares en la segunda mitad del curso 2022/23, a partir de finales de enero. El motivo no solo tuvo que ver con la posición (empezó jugando como extremo y acabó en su posición natural, la de mediapunta), sino con el aspecto físico. “Todavía no había dado ese crecimiento que tenía que dar. En ese último año juvenil se notaba que su físico todavía era tierno, pero que tenía mucha capacidad. Yo había estado, por ejemplo, en Osasuna, y jugadores como Moncayola, que también han tenido un crecimiento tardío, tenían un perfil físico similar. Pasaban de ser chicos tiernos, jóvenes, a ser atletas prácticamente. Y Fermín estaba un poco en ese proceso”, opina De Hita.

Una categoría que enseña "la fortaleza de insistir el doble"

La Primera RFEF no es una categoría cualquiera. Es, como la define De Hita, "una especie de play-off constante" en la que el nivel futbolístico ha aumentado de forma exponencial desde su creación. "Es un escaparate muy interesante para chicos jóvenes y talentosos que pueden asaltar el fútbol profesional el día de mañana. A nivel deportivo ha sido un total acierto", opina el director deportivo, que recuerda que en los primeros años de la categoría los casos de jugadores que habían dado el salto a Primera División desde clubes seniors, sin pasar por filiales, eran una rareza. Fermín fue uno de los pioneros.

Miguel de Hita, en la presentación de dos fichajes de invierno en la temporada 2022/23, Mawi y Varela / Linares Deportivo

Pero más allá del escaparate, lo que la categoría le aportó fue algo que difícilmente hubiera encontrado en el filial del Barça: la convivencia con futbolistas de otra realidad. "Cuando sales de ese contexto donde todo es fácil, donde tienes todo lo que necesitas para ser futbolista, y vas a entrenar con gente con menos medios, con menos recursos, y además gente que ha dado muchas más vueltas y ha vivido experiencias mucho más dificultosas, te ayuda a valorar mucho más lo que tienes", reflexiona González.

"Fermín vino muy abierto de mente, muy abierto a escuchar a esos jugadores con más experiencia. Aunque probablemente tuviesen menos nivel o menos proyección, siempre te pueden dar algún consejo que te ayude", añade el técnico, convencido de que el centrocampista supo aprovechar esa convivencia al máximo.

Fermín, durante un partido del Linares / Instagram (@fermin)

Y luego está la fortaleza mental. Para De Hita, la cesión al Linares no fue solo un paso futbolístico sino una prueba de fuego que Fermín superó con nota. "Esa cesión a un lugar humilde le dio la fortaleza de insistir el doble. De ver que se le puede estar yendo su objetivo y tener que dar el triple. Jugadores como Lamine o Cubarsí, que a día de hoy son juveniles y llevan más de 100 partidos con el primer equipo del Barça, no han tenido que pasar por esa etapa. Fermín sí, y eso le hace diferente", concluye al respecto.

Alberto González lo resume de forma aún más rotunda: "Debe ser un jugador que valora más lo que tiene que otros que a lo mejor no han pasado por ahí. Ha visto lo que hay en ese fútbol más de barro. Yo creo que eso le hará mejor".

La dualidad de Fermín

Miguel de Hita recuerda una cosa especial de Fermín que ayuda a entender cómo es. "Cuando el equipo entrenaba, él era un chico de 19 años que era muy alegre, muy divertido, estaba haciendo bromas con los compañeros. Le daba igual que fuesen jóvenes o mayores, era un chico que disfrutaba mucho del fútbol en general y siempre estaba con un balón, siempre muy distendido. Pero cuando llegaba el momento del partido, notabas enseguida su seriedad. Él se concentraba, cambiaba el chip y veías esos ojos en sangre de querer ganar. Era muy competitivo. Tenía esa dualidad entre su sencillez y su alegría, su seriedad y su ambición", relata el director deportivo.

Fermín celebrando su gol ante el Real Madrid en Dallas / Agencias

Alberto González, por su parte, considera que "el jugador que llegó al Linares no tiene nada que ver con el jugador que se fue" y que "el jugador que empezó con el Barcelona no tiene nada que ver con el jugador que es a día de hoy". El centrocampista de El Campillo solo necesitó una pretemporada para convencer a Xavi Hernández, enamorar a compañeros como Pedri o Balde e ilusionar a la hinchada culé. Ese gol ante el Real Madrid en Dallas marcó el inicio de su etapa en el primer equipo del Barça. El resto es historia.

"Yo siempre confiaba en que él tarde o temprano iba a tener la oportunidad del primer equipo del Barça. Pero tan rápido como se dio, la verdad es que sorprendió creo que a todos. Yo tenía muchísima esperanza en que ese paso por Linares le iba a dar mucho e insistía mucho con él a la hora de hablar de ello. Pero es verdad que la velocidad a la que se dio todo fue espectacular", finaliza De Hita sobre el año que cambió la vida de Fermín.