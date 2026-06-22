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FC Barcelona

Cesión cerrada: Diego Kochen viaja a Dinamarca

El tercer portero del Barça jugará cedido en el Lingby de la primera división danesa.

Kochen se va al Lyngby danés | ADN Masia 2x35

Kochen se va al Lyngby danés | ADN Masia 2x35

SPORT

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Jaume Marcet

Jaume Marcet

El portero de Miami viaja este martes a tierras danesas para cerrar su cesión al Lingby. Este equipo de la Superliga de Dinamarca tendrá a final de la próxima temporada una opción de compra para quedarse en propiedad los derechos del guardameta blaugrana.

SPORT ya explicó que Kochen consideraba que su etapa en el filial ya estaba superada y que su deseo pasaba por dar un salto en su carrera.

Diego Kochen es un portero con una agilidad felina

Diego Kochen es un portero con una agilidad felina / Dani Barbeito

Kochen ha cumplido durante dos cursos el rol de ser el portero titular del Barça Atlètic y el tercer guardameta del primer equipo. Compaginar entrenos y viajes con el primer equipo con partidos del filial ha sido enriquecedor en estas dos últimas campañas.

Visto que el club cuenta con Tek como segundo portero, la mejor opción para todos es que Diego Kochen pueda crecer lejos de Barcelona. El portero norteamericano había recibido interés de diferentes conjuntos nórdicos y la opción finalmente más interesante ha sido la del Lingby.

Kochen se entrena a diario con Joan García y Tek

Kochen se entrena a diario con Joan García y Tek / Dani Barbeito

Diego Kochen marchará cedido al este equipo danés con el objetivo prioritario de acumular muchos minutos y poder regresar al Barça con mayores garantías de dar el salto. El de Miami, de 20 años, llegó a ir convocado con la selección absoluta de Estados Unidos, pero Pochettino no lo convocó para el Mundial.

Kochen empezó su formación en Miami en el West Pines United y pasó posteriormente a la Weston Academy. Su familia se trasladó a Barcelona cuando él contaba con doce años y su primer club fue la Fundación Marcet.

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Allí llamó la atención del Barça que lo incorporó a su fútbol base. En la cantera blaugrana se ha desarrollado hasta el punto de ser considerado como uno de los porteros con más proyección. Ahora toca dar un paso al lado para seguir evolucionando.

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