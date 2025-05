El Como de Cesc se perfila como rival del Barça en el Gamper

Con la temporada del Barça finalizada, el club azulgrana ya está preparando la gira del primer equipo en Asia para este verano. Asimismo, la búsqueda de rival para el Trofeu Joan Gamper sigue su curso, aunque parece que ya habría un equipo elegido para el partido.

El final de esta campaña está siendo muy distinta a otras. Mientras que gran parte de los equipos están ya de vacaciones, hay otros que el próximo 15 de junio iniciarán su camino en la primera edición del Mundial de Clubes. Por eso mismo, definir los encuentros de la pretemporada está siendo más complicado que nunca.

Hasta ahora, solo se ha confirmado que el conjunto dirigido por Hansi Flick disputará su primer amistoso ante el Visel Kobe en Japón el próximo 27 de junio. Después, los blaugranas se desplazarán hasta Corea del Sur donde jugarán otros dos encuentros aún por confirmar.

Como cada año, sin embargo, el Barça disputará el Trofeu Joan Gamper justo antes de empezar la nueva temporada. Este enfrentamiento sirve para presentar a la plantilla y a las nuevas incorporaciones ante la afición culer. En este sentido, según ha podido saber SPORT, sería el Como de Cesc Fàbregas el equipo elegido como rival del próximo Gamper.

Pese a su corta experiencia en los banquillos, Cesc ha logrado esta temporada una más que meritoria décima posición en la Serie A tras su ascenso a la primera división italiana hace apenas solo un año. Además, su buen papel dirigiendo al equipo italiano lo ha llevado a recibir ofertas de varios clubes que querían incorporarlo a sus proyectos. Sin embargo, el de Arenys de Mar habría decidido quedarse un año más, pese a tener contrato hasta 2028.

De momento, no se ha confirmado oficialmente una fecha para el encuentro, pero todo apunta que será el próximo 10 de agosto cuando se lleve a cabo. Además, el club quiere disputar el partido en el Spotify Camp Nou, siempre y cuando las obras sigan los plazos establecidos.

En caso de no poder contar con Can Barça, los azulgranas barajan como última opción disputar el partido en el Johan Cruyff. Donde seguro que no podrán jugar es en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ya que el día anterior por la noche tendrá lugar el concierto de Blackpink.