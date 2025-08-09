Cesc: "¿Iñaki Peña? Si hay una oportunidad de mercado ya se verá"

Cesc Fàbregas tiene la energía de los técnicos que empiezan, pero se tienen mucha fe. Su ambición es ser uno de los mejores y tiene esa manera de transmitir de los entrenadores escogidos. Esas son las sensaciones que transmitió 24 horas de enfrentarse a su Barça en el Gamper.

"Las sensaciones son fuertes, claro son muy bonitas porque he pasado aquí gran parte de mi carrera aquí. Siempre es emocionante volver", empezó diciendo.

"Hace un año y medio, después de haberme formado no habría esperado estar en esta posición. La pasión me ha ayudado muchísimo. Ahora somos un equipo dominante. ¿Entrenar al Barça en un futuro? El futuro cambia mucho, mi vida ya no es la del jugador ahora me toca pensar 24/7 en esto".

Cesc vivió una rueda de prenda focalizada en el Barça. El primer nmbre en salir fue el de Iñaki Peña, al que se ha vinculado en las últimas semanas al Como. El técnico se mostró prudente pero ha dejado entrever que vería con buenos ojos su llegada por una cuestión de perfil.

"Si hay oportunidad de mercado, ya se verá y se analizará. Intentaremos hacer lo mejor para este club... todos los grandes jugadores son bienvenidos, sobre todos los que pueden entender bien la idea: ayudar en la salida de balón, ser dominante... necesitas jugadores que lo sienten y tratamos de traer jugadores que lo sientan y que entren rápido en dinámica", señaló.

El técnico del Como también repasó algunos nombres claves de la actualidad del Barça como Lamine. "Buff, qué decir: es un jugador increíble. Hay disfrutarlo porque el fútbol se ha vuelto robótico y ver jugadores así.... que enciendes la tele y tienes ganas de verle y siempre te sorprende, esta magia es demasiado importante. Es una inspiración para todos los chavales. Aun no está al nivel de Messi pero podría llegar a ese nivel tan dominante".

Cesc también tuvo elogios para Flick: "Me encanta y tengo muchas ganas de tener una conversación con él de 20 minutos; tengo mucha preguntas preparadas para Flick. Él tiene una idea, cree en lo suyo: presión alta, lo de la línea adelantada me parece increíble, de hecho le he preguntado a Alex [Alex Valle] y es una cosa novedosa e interesante".

Una debilidad personal

Cesc vivió una situación parecida a la de algunos mediocampistas actuales del Barça. La sensación de tener mucha competencia, en su caso con Xavi e Inietsa. Ahora algunos futbolistas como Casadó, Gavi o Fermín tampoco lo tiene sencillo.

El técnico del Como reconoció estar impresionado con el mediocampo del Barça, aunque apuntó a un nombre por delante del resto. "Pedri es mi debilidad porque domina todos los registros, puede superarte si le presionas o si le esperas. Estoy muy contento de ver que puede jugar con continuidad. El fútbol necesita jugadores como Pedri. Es un jugador especial como Lamine".

Cesc también valoró muy positivamente el fichaje de Rashford y el impacto que puede tener. "Es un jugador con características diferenciales que puede jugar por las dos bandas, de nueve o mediapunta. Me parece un fichaje muy acertado".

El exazulgrana dio, asimismo, su particular diagnóstico sobre la figura de Xabi Alonso y la clave para tener éxito en su nueva etapa en el Madrid: "si es capaz de convencer a los jugadores de correr sin balón".

Una rueda de prensa extensa en la que Cesc respondió a todo con un entusiasmo contagioso y un mensaje claro. Su fórmula es creer en los jóvenes. "El jugador joven el problema que tiene es que los entrenadores tienen miedo, pero yoo al final pienso: si te echan, te echan. No tengo miedo a darles galones. Quiere transmitirles personalidad y coraje. Contra el Barça será uno de esos partidos para ver de qué estan hechos".