Cesc Fàbregas descarta el fichaje de Eric Garcia

Tras la negativa de Ansu Fati a abandonar el Barça en este mercado invernal, Eric Garcia era el principal nombre que el club había puesto en la rampa de salida. La intención era hacer caja con él para liberar fair play y poder acometer otras operaciones como la de Marcus Rashford. No obstante, la marcha del central de Martorell parece cada día más improbable. Cesc Fàbregas, técnico del Como, uno de los equipos interesados en el zaguero catalán, ha descartado su fichaje.

En los últimos días, desde Italia, el periodista Gianluca Di Marzio informó de una oferta de 10 millones del Como por Eric Garcia. Sin embargo, esta opción se ha enfriado desde el gol de Eric Garcia ante el Benfica para empatar el encuentro y desde una charla con Flick, en la que el entrenador alemán le aseguró que contaba con él. La reacción de Cesc Fàbregas, técnico del equipo italiano, no se ha hecho esperar: "Ficharemos a un central y estamos muy cerca de un lateral. Eric Garcia no fichará por nosotros. No hay ninguna posibilidad, sobre todo después del gol que marcó contra el Benfica en la Champions League", dijo el exjugador del Barça.

La otra propuesta que tenía sobre la mesa el central de Martorell era la del Girona, equipo en el que estuvo cedido la pasada temporada. Tal y como contamos en 'La Posesión', el club catalán había ofrecido siete millones más tres en variables por Eric Garcia. Esta oferta no se ajustaba a las demandas del Barça y, además, al jugador no le convencía la idea de abandonar el equipo azulgrana a mitad del curso.

Así pues, salvo un giro de última hora, Eric Garcia se quedará en el FC Barcelona, al menos hasta final de temporada. El central quiere convencer a Flick de que merece más minutos y luchará por un puesto en el once. El de Martorell lo tendrá complicado, pues la competencia en su posición es muy alta. Ronald Araujo, recién renovado no quiere perder la titularidad y Cubarsí e Íñigo Martínez están a un nivel espectacular. A ello se le suma la vuelta de Andreas Christensen. En cualquier caso, el canterano del Barça servirá de comodín para Flick, tanto en el puesto de central como en el pivote defensivo para dar descanso a Marc Casadó.

Álex Valle sí es una opción real

El otro azulgrana que está en la agenda del Como es Álex Valle. El canterano del Barça, cedido en el Celtic de Glasgow, podría recalar en el Como, rompiendo la cesión con el conjunto escocés y llegando a Italia hasta final de temporada. Pese a que las negociaciones siguen en curso, Fàbregas no se ha mojado: "Hasta que no estemos seguros, no se puede decir nada", declaró Cesc.