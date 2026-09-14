Cesc Fàbregas, el delfín de Flick

Cesc Fàbregas gana peso en el Barça como posible opción para el banquillo azulgrana en el futuro. Según se ha apuntado este lunes en el programa La Posesión de SPORT TV, existe un consenso muy amplio dentro de la cúpula del club alrededor del técnico catalán, que está siendo seguido con mucha atención por su trabajo al frente del Como.

En cualquier caso, el Barça no está buscando entrenador. El club está muy satisfecho con el trabajo de Hansi Flick y estaría encantado de seguir contando con el técnico alemán, cuyo contrato finaliza en 2028 y contempla además una temporada opcional. La situación de Fàbregas responde, por tanto, a una valoración a medio o largo plazo y no a la existencia de un proceso abierto para sustituir a Flick.

Fàbregas está gustando mucho en los despachos del Barça por la evolución que ha experimentado el Como desde su llegada. El técnico catalán se incorporó al proyecto italiano hace tres años y ha acompañado al club en un crecimiento extraordinario, hasta el punto de que el valor de mercado de su plantilla ha pasado de unos 31 millones de euros a los actuales 535 millones, según los datos manejados por La Posesión.

Su trabajo también está siendo valorado desde el punto de vista estrictamente futbolístico. Gusta su estilo de juego, la preparación de los partidos y la manera en la que está desarrollando al equipo, hasta el punto de que el Barça ha realizado un seguimiento de su evolución. El salto del Como desde la Serie B hasta competir en la Champions esta temporada también ha reforzado la consideración que existe alrededor de su figura.

El mensaje

El interés no se limitaría a una valoración interna. Según ha podido saber La Posesión, Fàbregas ya habría recibido un mensaje muy claro por parte de una figura importante del Barça en relación con su futuro. La indicación habría sido directa: cuando decida poner punto final a su etapa en el Como, si algún día toma esa decisión, que antes de valorar cualquier otra posibilidad se ponga en contacto con el club azulgrana.

Se trata, por tanto, de una puerta abierta para el futuro y no de una operación en marcha. El Barça tiene a Flick como entrenador y su intención pasa por mantener la estabilidad en el banquillo. Pero, al mismo tiempo, Cesc Fàbregas se ha situado entre los técnicos que más gustan dentro del club pensando en el día en que, llegado el momento, termine la etapa del alemán.