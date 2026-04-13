Cesc Fàbregas cierra la puerta al Barça: "Flick renovará su contrato"

Cesc Fàbregas ha dejado clara su postura respecto a Hansi Flick y un posible regreso al FC Barcelona. El técnico catalán, que dirige al Como en la Serie A italiana, recibió este lunes el Premio Enzo Bearzot en el Salone d’Onore del CONI de Roma y, durante la entrega del galardón, fue preguntado en tono distendido si se veía como opción para sustituir al alemán en el banquillo blaugrana.

Entre risas, Fàbregas zanjó el asunto con una frase directa: "Rinnoverà il contratto lui" ("Renovará su contrato"). Una respuesta que desinfló cualquier rumor y dejó claro que, por ahora, su cabeza está a 100% en el proyecto italiano.

Trofeu Joan Gamper FC Barcelona vs Como, Flick y Fàbregas se abrazan. / Dani Barbeito / SPO

"Somos una familia"

El exjugador del Barça, Arsenal, Chelsea y Mónaco acumula ya dos años y medio al frente del Como. Llegó al club lombardo cuando todavía estaba en la Serie B y, bajo su dirección, el equipo ha experimentado un crecimiento notable. Esta temporada compite con solvencia en la máxima categoría italiana, donde ya ha dejado huella con un estilo de juego reconocible, heredado en buena parte de la escuela del Barcelona.

Fàbregas ha sabido imprimir carácter a un equipo que antes luchaba por la permanencia y ahora genera "presión de la victoria", como él mismo reconoce. Precisamente en la ceremonia del Premio Bearzot (el primero que gana un entrenador extranjero) Cesc se mostró emocionado y muy agradecido. "Gracias, es un verdadero honor. Me he sentido querido desde el primer día en este país", afirmó.

El entrenador del Como, Cesc Fabregas , durante un partido de la Serie A. / MATTEO BAZZI / EFE

Recordó que, al conocer la noticia, se puso a estudiar la trayectoria de Enzo Bearzot y quiso dejar claro que el galardón no era solo para él: "Este premio es para la ciudad de Como, para la propiedad y para toda la sociedad. Somos una familia y lo digo desde el corazón".

Guiño al Barça

El de Arenys de Mar, que apenas lleva unos pocos años en los banquillos, explicó que su filosofía se nutre de todos los grandes entrenadores que tuvo como jugador. "He tenido la grandísima suerte de tener solo grandes técnicos. Me crie en la escuela del Barcelona y he viajado mucho. Me llevo un trocito de todos ellos", señaló.

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi (i) celebra con su compañero Cesc Fábregas (d) el gol marcado al Manchester City, durante el partido de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones disputado esta noche en el Camp Nou. / Alejandro García / EFE

En cuanto a su futuro, Fàbregas fue rotundo al descartar un adiós inmediato: "¿Me quedaré en Como? Amo esta realidad. El proyecto es muy importante. El año pasado tuve contactos, pero decidí quedarme porque me siento muy a gusto con lo que puedo hacer aquí". Insistió en que solo entrena por pasión y que necesita sentir que puede "hacer cosas nuevas" cada día.

Con estas palabras, Cesc Fàbregas cierra cualquier especulación sobre un retorno exprés al Barça y reafirma su compromiso total con el Como. El técnico catalán sigue escribiendo su historia lejos de casa, pero con el corazón dividido entre Italia y su eterno amor por el fútbol que aprendió en La Masia.