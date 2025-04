Cesc considera esencial a Sergi Roberto en el Como

Cesc Fàbregas mantiene la máxima confianza en Sergi Roberto. Las lesiones le han hecho la vida imposible al de Reus en su etapa en el Como, pero tanto en los partidos como en su trabajo en la caseta esta resultando esencial para el técnico de Arenys de Mar.

Roberto firmó por dos temporadas por el conjunto italiano después de su salida del FC Barcelona. El ex capitán arrancó de muy buena manera jugando ocho partidos de forma consecutiva. Su presencia fue clave para que un equipo muy joven no se cayera de inicio en la nueva aventura en la Serie A tras el ascenso.

Después llegaron unas molestias musculares, especialmente en el sóleo, que le han complicado mucho la recuperación. Sin embargo, frente al Empoli ya disputó 45 minutos y está en buena disposición para ayudar a consolidar la permanencia del equipo en la Serie A.

Cesc Fàbregas, entrenador de Sergi Roberto en el Como / @sergiroberto

Sergi Roberto fue sustituido al descanso para evitar correr riesgos. "No ha jugado mucho en estos cinco meses. Tenemos que gestionarlo bien, tiene que descansar. Después de 30 minutos se desplomó, tiene que readaptarse a nuestra forma de jugar"., explicó en la rueda de prensa previa al partido frente al colista Monza de este sábado (15.00 h.)

"Perspectivas de futuro"

Cesc Fàbregas está satisfecho de haber contratado al futbolista por dos temporadas ya que "aún lo veo con perspectivas de futuro" en un conjunto en el que "con la llegada de tantos jóvenes, necesitamos jugadores como él".

El míster del Como no solo se centró en los partidos, sino también en valorar su profesionalidad, algo que hizo extensible al meta Pepe Reina, quien está igualmente muy implicado en el equipo pese a que se ha caído del once inicial. "No se trata solo de experiencia, sino de cómo entrenan él y Reina: humildad y cultura. Seriedad y serenidad. Saben cuándo trabajar, cuándo relajarse y siempre son competitivos. Elevan el nivel del grupo", explicó.

Sergi Roberto, vital para Cesc en el Como / @sergiroberto

Sergi Roberto ha disputado 11 partidos con el Como y en 7 de ellos el equipo ha puntuado, una cifra elevada por un conjunto que lucha por la permanencia. Su buena lectura del juego se notó, igual que los consejos que da a sus compañeros cuando no ha podido estar sobre el terreno de juego.

Aunque los focos estén centrados en futbolistas jóvenes muy ilusionantes como Assane Diao o Nico Paz, el Como también tiene claro que Sergi Roberto es un futbolista que aporta mucho para que la progresión de todo el bloque sea el correcto.

El Como se encuentra actualmente siete puntos por encima del descenso. El objetivo de la salvación se está cumpliendo, si bien tanto por juego como por sensaciones merecería mucho más.

Los grandes del Calcio lo han pasado mal siempre que se han medido a los de Fàbregas como se vio con las victorias ante equipos punteros como la Atalanta o el Nápoles.