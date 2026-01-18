El Como de Cesc acelera para llevarse a Andrés Cuenca: "contacto directo inminente"

El Como 1907 ha decidido pasar al ataque. Tras semanas de rumores, el club dirigido por Cesc Fàbregas ha puesto una marcha más para intentar el fichaje de Andrés Cuenca, una de las piezas más cotizadas del Barça Atlètic. La ofensiva italiana llega en un momento de vulnerabilidad para el club azulgrana, que ve cómo el blindaje de sus jóvenes talentos vuelve a estar bajo amenaza.

La noticia ha saltado a través de Gianluigi Longari, periodista de Sportitalia, quien ha confirmado que el Como está "muy activo" en el frente de Andrés Cuenca. Según Longari, el club de la Lombardía tiene previsto realizar un "contacto directo a breve" con el FC Barcelona para entender la viabilidad real de la operación y cerrar su incorporación lo antes posible.

El interés no es exclusivo de Fàbregas. El propio Longari también apunta que el AC Milan se ha informado sobre la situación del central andaluz, y que existen otras propuestas de clubes europeos (especialmente de la Ligue 1) que están monitorizando al defensa nacido en 2007.

Un perfil que enamora a Cesc

Andrés Cuenca encaja en lo que busca el Como. Como ya analizamos en SPORT, Cuenca es un central zurdo con una salida de balón privilegiada que le permitió debutar con Hansi Flick en Champions esta misma temporada. Sin embargo, su desaparición del radar del técnico alemán en los últimos meses ha abierto una grieta que el fútbol italiano quiere aprovechar.

Aureli Altimira ya definió en este diario al central como un futbolista con "mucha clase y muy tranquilo con el balón", cualidades que Cesc valora por encima de todo para su sistema de juego.

El peligro del 2026

El gran problema para el Barça es el reloj. Longari insiste en que el Como quiere aprovechar que el jugador aún no ha renovado (su contrato finaliza en junio de 2026). La intención del equipo italiano sería intentar una cesión ahora en enero para adelantarse al Milan y otros competidores, asegurándose una posición de ventaja para el futuro.