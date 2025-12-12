Del Cerro Grande, en el VAR del Barça-Osasuna

La jornada 16 de LaLiga ya tiene árbitros asignados y el Barça-Osasuna de este sábado con un nombre de ingrato recuerdo para el barcelonismo: Carlos del Cerro Grande será el encargado del VAR. Aunque sobre el césped dirigirá Adrián Cordero Vega, es el colegiado madrileño en la sala VOR, el que más comentarios generará.

La relación reciente entre Del Cerro y el FC Barcelona acumula capítulos que aún resuenan. Uno de los más recordados se produjo la pasada temporada, cuando desde el VAR anuló el gol de Robert Lewandowski que debía significar el 0-1. La acción dejó una de las imágenes más polémicas del curso: la famosa “bota” del polaco, cuya posición no parecía corresponder con su propio pie. Aquella decisión, milimétrica y muy discutida, alimentó el malestar del entorno culé.

Pero los desencuentros no empiezan ahí. En 2019, en un Athletic–Barça en San Mamés, Del Cerro ya había protagonizado un arbitraje que dejó una profunda sensación de agravio en el club catalán. Aunque el balance disciplinario final mostró cuatro amarillas para el Athletic por dos para el Barça, sobre el césped el criterio pareció favorecer a los locales. Acciones como la de Yeray en el minuto 34, que mereció amonestación, o la dura entrada de Beñat sobre Rakitic en el 39, que tampoco vio tarjeta, fueron ejemplos de un listón disciplinario irregular. Incluso Balenziaga, protagonista de varias faltas reiteradas sobre Messi, completó el partido sin ser sancionado.

La tensión aumentó tras el descanso, cuando el Barça reclamó un posible penalti por manos de De Marcos. Del Cerro entendió que tenía los brazos pegados al cuerpo y la jugada no llegó a revisarse en la sala VOR. Y ya en la última acción del encuentro llegó el episodio que terminó por encender los ánimos: un claro contacto de Yeray sobre Semedo dentro del área, revisado por el VAR pero desestimado de manera inexplicable. Fue, para muchos en el entorno culé, la guinda de un arbitraje desafortunado que perjudicó claramente al Barça.