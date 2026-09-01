Cerrado: ¡Marc Casadó se va cedido al Deportivo de la Coruña!

Está cerrado. SPORT avanzó en exclusiva hace unas horas la ofensiva del Deportivo de La Coruña por Marc Casadó y ahora puede avanzar también el desenlace: el centrocampista jugará cedido en el conjunto gallego. El futbolista ha dado el visto bueno definitivo al proyecto blanquiazul y las partes han llegado a un acuerdo, por lo que entran ahora en la fase de intercambio de documentos. Se espera que la operación pueda hacerse oficial en las próximas horas.

Las conversaciones se habían acelerado muchísimo durante las últimas horas. El Deportivo apareció prácticamente sobre la bocina cuando Turquía llevaba ventaja y apretaba con fuerza para hacerse con Casadó mediante un traspaso, pero el proyecto deportivo del conjunto coruñés terminó convenciendo al futbolista.

Así pues, como decimos, el acuerdo ya está cerrado y el siguiente paso será el intercambio de documentación entre los clubes para completar todos los trámites de la cesión. Casadó viajará próximamente a A Coruña para terminar de formalizar su incorporación y comenzar su nueva etapa.

El proyecto del Deportivo convenció a Casadó

Fuentes del club blanquiazul consultadas por este periódico explican que percibieron a Casadó especialmente convencido desde el momento en el que le presentaron el proyecto. La propuesta deportiva llamó rápidamente la atención del centrocampista, que quiso conocer todos los detalles de una planificación muy ambiciosa para un recién ascendido. La llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Angeliño y Leo Román, además de tener muy encarrilada la incorporación de José María Giménez, refleja el nivel de la plantilla que está construyendo el Deportivo.

Desde A Coruña transmiten que las sensaciones durante las conversaciones con Casadó fueron muy positivas y que el futbolista mostró desde el principio mucho interés por lo que se le planteaba. La posibilidad de tener protagonismo en Primera División y hacerlo dentro de un equipo diseñado para competir desde el primer día terminó siendo determinante. Casadó tenía propuestas económicamente muy importantes procedentes de Turquía, pero el proyecto que le presentó el Deportivo terminó decantando la balanza a favor del conjunto gallego.

Es cierto que el Bayer Leverkusen, como contó este periódico, era una opción que seducía mucho al jugador catalán tanto por su proyecto como por su vinculación con el entrenador del equipo alemán, Carles Martínez, quien fue entrenador de Casadó en las categorías inferiores del Barça. Sin embargo, el conjunto teutón debía cerrar otras salidas y su fichaje no se dio.

El futbolista siempre termina decidiendo donde jugar

El Barça priorizaba desde el inicio del mercado un traspaso por Marc Casadó. De hecho, el club fijó su precio de salida alrededor de los 40 millones de euros, consciente de que era uno de los futbolistas con mayor mercado de la plantilla y que una venta podía suponer una operación importante para las arcas azulgranas.

Sin embargo, el escenario ha ido cambiando con el paso de las semanas. La irrupción del Deportivo de La Coruña y, especialmente, el convencimiento de Casadó con el proyecto han terminado modificando la postura inicial del Barça. En la dirección deportiva entienden que A Coruña puede ser un destino muy favorable para sus características, con un estilo de juego en el que puede tener protagonismo y una temporada por delante para seguir creciendo.

Así pues, poco se le puede recriminar a Casadó durante todo este proceso. Ha llegado hasta el último día sin una mala cara y trabajando con absoluta profesionalidad pese a saber desde hace meses cuál era su situación. Después de cerca de una década como azulgrana y de innumerables muestras de barcelonismo, el Barça le había dado libertad para escoger su destino.

La decisión ya está tomada. SPORT adelantó la ofensiva del Deportivo y, apenas unas horas después, la operación está cerrada: Marc Casadó jugará cedido en A Coruña.