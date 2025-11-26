Cerezo, tajante sobre el futuro de Julián Álvarez: "Se quiere quedar en el Atlético"

El FC Barcelona debe estar atento a la situación de diversos '9' de Europa, ya que Robert Lewandowski, con 37 años de edad, termina contrato al finalizar esta temporada y desde las oficinas ya se valoran otras opciones para reforzar un puesto tan estratégico como el del delantero centro.

En este sentido, sin tener en cuenta la situación económica que pueda tener el Barça en verano, uno de los nombres que más gustan a la dirección deportiva y que más ilusiona a la afición es el de Julián Álvarez. No obstante, desde el Atlético de Madrid se busca zanjar el tema.

Julian Alvarez con el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Es un tema que os habéis inventado"

El presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, habló en la previa del choque de Champions League ante el Inter de Milán sobre la posibilidad de que el argentino recale en el Camp Nou : "No estamos abiertos a negociar por ningún jugador, pero si vienen y el jugador se quiere marchar... el tema es que no hay ningún jugador que se quiera marchar". Preguntado por si la intención de los colchoneros pasa por ampliar su contrato para asegurar su futuro, contestó que "el blindaje de Julián es un tema que os habéis inventado, tiene un contrato y lo tiene que cumplir", antes de añadir que no es necesario renovarle, ya que "hace un año que está con nosotros".

Para zanjar la cuestión, antes de entrar a la comida de directivas, declaró que "el Atlético de Madrid siempre ha aspirado a tener grandes plantillas y si puede ser la mejor, la mejor". De esta manera, desde las oficinas de los rojiblancos parecen tener clara su postura y, por el momento, no se muestra predisposición por dejar salir al campeón del mundo.

Las declaraciones del dirigente se suman a las realizadas por Harry Kane, otra de las opciones culers, que también pareció cerrar la puerta a la entidad catalana, por lo que habrá que ver como sigue evolucionando en los próximos meses el tema de contratar a un goleador.

Harry Kane, un rematador letal / EFE

Palabras para el Cholo y el eterno rival

Más allá del tema de 'la araña', también dedicó unas palabras a la posibilidad de que su actual entrenador termine dirigiendo a su rival de esta noche: "Diego sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero yo creo que no se va a ir del Atlético de Madrid".

Finalmente, también tuvo tiempo de mojarse sobre la posibilidad de que Rafael Nadal se convierta en el sucesor de Florentino Pérez al frente del Real Madrid: "¿Por qué no? Si cumple los requisitos para ser presidente algún día lo podrá ser porque es muy joven".