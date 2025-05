Cerezo: "Vamos a llegar a un acuerdo con el Barça por Lenglet"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, reconoció que el Atlético de Madrid está negociando la continuidad de Clement Lenglet para la próxima temporada aunque no comentó la fórmula que se está buscando para llegar a un acuerdo con el Barça: "Lenglet es un jugador propiedad del Barça. Vamos a hablar. Me imagino que habrá un acuerdo para que continúe con nosotros", señaló el dirigente rojiblanco a 'Tot es mou' de TV3.

El Atlético consiguió la cesión de Lenglet el pasado verano sin opción de compra en una operación complicada. El central francés tuvo que renovar un año con el Barça, hasta el 2027, para diferir cantidades de su salario y hacer posible que el Atlético pudiera asumir su ficha. Lenglet lo hizo porque deseaba jugar en el club colchonero y rechazó todas las otras propuestas que tenía encima de la mesa, incluso alguna oferta económica muy importante de Arabia Saudí.

Lenglet comenzó en el banquillo pero se ha convertido en uno de los defensas más utilizados por Diego Simeone y el Atlético estaba jugando al despiste sobre su futuro. Los colchoneros desean al francés con la carta de libertad asumiendo la ficha que debe percibir en el Barça, mientras que el club blaugrana está exigiendo un traspaso de unos diez millones de euros considerando que esta temporada se ha revalorizado.

Por ahora, las conversaciones estaban parada y parecía que Lenglet debía regresar al Barça una vez descartada la opción del Atlético, pero tras las palabras de Cerezo ahora apunta a que la operación no está muerta. El Atlético, eso sí, va a apretar para no pagar ni un euro porque cuenta con la fuerza del futbolista, que desea seguir, y la necesidad que tiene el Barça de colocar a un jugador con el que no cuenta.

La dirección deportiva del Barça desea que este caso finalice lo antes posible para que Lenglet no deba incorporarse a la disciplina del club blaugrana durante la pretemporada. El Barça estaba explorando otras opciones en el mercado pero parece que Lenglet solo quiere seguir en el Atlético por lo que están condenados a entenderse. El francés, incluso, se rebajaría la ficha si firma un contrato más allá del 2027.