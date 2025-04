Cerezo: "¿Dani Olmo? Hay una sentencia que dice que puede jugar y hay que respetarlo"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, atendió a los medios de comunicación en su llegada a la comida de directivas previa a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, duelo "entre los dos equipos que mejor juegan del fútbol español", y se ‘mojó’ sobre el ‘caso Olmo’ tras el comunicado de LaLiga de este miércoles.

El máximo mandatario del club colchonero aseguró que si el delantero egarense está inscrito “es porque puede jugar” y recordó que “hay una sentencia que dice que puede jugar y hay que respetarlo”. Aunque el atacante blaugrana se perderá el partido de esta noche en el Metropolitano por lesión, Cerezo apuntó que “a nosotros nos gusta ver partidos con buenos jugadores y Dani Olmo es uno de ellos”.

“Nosotros no tenemos que decir nada. LaLiga es la que tiene un reglamento y es la que tiene que hablar. Yo creo que aquí todo se sobrepasa. Si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar. Ha habido una sentencia que dice que puede jugar y hay que respetarlo”, reflexionó.

Preguntado por el comunicado de la entidad presidida por Javier Tebas, Cerezo se limitó a decir que “a mí nadie me ha dicho nada”. Sobre el trato recibido por el Barcelona por parte del Consejo Superior de Deportes y si el Atlético de Madrid tendría el mismo en caso de encontrarse en la misma situación, el presidente rojiblanco no entró en polémicas: “La verdad es que no lo sé, no nos ha pasado esto nunca”.

"Estamos encantados con Simeone"

El presidente del Atlético reconoció estar aún “un poco fastidiado” por la eliminación de la Champions League en octavos de final a manos del Real Madrid. “Fue un palo muy duro. Sobre todo por cómo jugamos y por el final trágico para el Atlético…”, justificó.

“Hoy es un partido diferente, es un partido que empezamos de 0. Creo que lo vamos a sacar adelante porque el equipo está con muchas ganas y quiere pasar la eliminatoria. Perder sería complicarnos en una cosa que podemos sacar adelante”, consideró sobre el encuentro de esta noche frente al Barça. También ‘soñó’ con un derbi en la final de La Cartuja: “Sería una final fantástica para redimirnos”.

Por último, Cerezo dejó muy claro que Diego Pablo Simeone es intocable. “El partido de hoy no implica nada a favor ni en contra de Simeone. Nosotros queremos al técnico, lleva 13 años con nosotros y estamos encantados con él”, sentenció antes de bromear con el periodista de ‘Jugones’ José Álvarez: “¿Quién ha cuestionado la continuidad del míster? ¿De dónde eres tú? ¿De ‘El Chiringuito’? Pues nada, a ver si hacemos un buen edificio, que un chiringuito no es nada…”