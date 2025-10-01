"Estamos cerca de las firmas para evitar la venta de BLM"

El socio del FC Barcelona y financiero, Marc Ciria, ha lanzado la iniciativa ‘Paremos la venta de BLM’ con el objetivo de introducir en el orden del día de la próxima asamblea de compromisarios, prevista para el 19 de octubre, la votación sobre la revocación de la venta del 49% de Barça Licensing & Merchandising (BLM). Para ello necesita 3.500 firmas y asegura que ya está cerca de alcanzarlas: “Estamos cerca de poder presentar las 3.500 firmas para poder obligar al club a introducir este punto en el orden del día, para revocar lo que se aprobó en la asamblea del 2022, que era la venta del 49% de BLM”.

Según los datos que maneja, ya cuenta con 1.819 firmas manuscritas y 540 digitales en proceso de validación, lo que eleva el total a unas 2.400. “Hoy tenemos un reto importante en Montjuïc, estaremos en el Palau con el equipo de básquet, estaremos con el equipo femenino en Champions. El socio y socia que quiera podrá adherirse a esta iniciativa”, señala. El 14 de octubre espera anunciar que ya han alcanzado el objetivo.

Proyección de 200 millones de euros de beneficio

Ciria subraya la importancia estratégica de BLM. “Es una historia de éxito absoluto, empieza en el año 97 con Núñez de presidente y un acuerdo con Sandro Rosell, que estaba en Nike. Acuerdan que toda la parte de merchandising del propio club la pueda desarrollar una empresa que vaya creando valor para el club, más adelante toda la titularidad pasa directamente 100% al club, y nos desvinculamos del club. Pasan los ismos y sigue creciendo, tanto que hoy aporta 60 millones de euros de beneficio entre royalties y beneficio propio, pero hay un plan de negocio para llegar a los 400 millones de facturación, lo que serían 200 millones de beneficio para el club”.

Marc Ciria, socio del Barça, recoge firmas para parar la venta de BLM / Dani Barbeito / SPO

En este sentido, plantea una reflexión: “Dime qué espónsor, qué patrocinador, encontramos que nos pueda dar año tras año ese beneficio. Si queremos competir contra clubes-estado, como el que tenemos a seiscientos kilómetros, necesitamos que las áreas estratégicas funcionen y las tengamos bajo nuestro paraguas, que sean propiedad cien por cien del club”.

Respecto al futuro, Ciria descarta un trasfondo electoral en esta campaña: “Me importan cero las elecciones hoy, estamos ante una oportunidad única de poder salvar y preservar patrimonio. Si se aprueba, protegeremos al club. Luego hablamos de elecciones, ahora me importan cero”. Y concluye con un aviso: “Si no hay voluntad de vender BLM, introdúzcalo de ‘per se’. Si no se introduce, debemos hacerlo a través de las firmas. No va de ismos, ni contra nadie, busquen un modelo de gestión alternativo a la venta de patrimonio”, acaba.