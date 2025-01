El Como, cerca del acuerdo por Álex Valle

La cesión de Álex Valle al Como de Cesc Fábregas se está calentando en las últimas horas. El acuerdo entre el club italiano y el Celtic de Glasgow se encuentra en las fases finales. En paralelo, continúan las negociaciones entre el Como y el Barça, que no pondrá grandes impedimentos, por lo que la operación podría estar cerca de cerrarse en los próximos días.

Tal y como contamos en SPORT, todo apunta a que el jugador cedido por el FC Barcelona romperá su contrato con el club escocés para incorporarse, también en calidad de cedido, al Como italiano hasta final de la presente temporada. Hasta ahora, el desempeño del canterano del Barça en Escocia no ha sido para nada desdeñable. En sus 18 partidos jugados, 10 como titular y 8 saliendo desde el banquillo, el de Badalona ha repartido 5 asistencias. Sin embargo, el Celtic está cerca de fichar a Kieran Tierney, por lo que necesita deshacerse de un efectivo en el lateral zurdo.

Álex Valle encajaría a la perfección en el Como, un equipo que se está reforzando con talento joven. El primero fue Nico Paz, al que ficharon del Real Madrid el pasado verano. Además, en este mercado también han fichado a Assane Diao del Betis. En el equipo dirigido por Fábregas, Valle se reencontraría con otro exazulgrana, Sergi Roberto.

Brendan Rodgers promete ser honesto

El todavía entrenador de Álex Valle, Brendan Rodgers, no ha dado ni mucho menos por cerrada la operación: "Álex sigue siendo un jugador muy importante aquí. Hay muchos rumores sobre muchos jugadores y muchas piezas en movimiento. Pero en este mismo momento, Alex está aquí y se está preparando para el partido", dijo el técnico del Celtic este viernes en rueda de prensa.

Sin embargo, ha prometido ser honesto con el jugador si la situación cambia, dejando entrever que el canterano del Barça no saldrá hasta que no lleguen refuerzos: "Con Álex llegando aquí cedido, me comprometo a contratar a un jugador joven para que venga y juegue. Si algo cambiara y no tuviera minutos, entonces tengo que ser abierto y honesto con él para hacerle entender esto. Pero él conoce perfectamente la situación actual. Mi honestidad y compromiso estarán con él", declaró el norirlandés.

Además ha recalcado que el jugador está muy cómodo en el Celtic: “Le ha encantado su tiempo aquí. Disfruta de estar aquí. Disfruta del fútbol. Se ha convertido en un jugador de la Liga de Campeones al venir al Celtic. Y no tiene prisa por irse".