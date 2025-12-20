Ni Camp Nou ni Montjuïc: Lamine vuelve donde empezó a brillar

Lamine Yamal regresa al lugar donde brilló en LaLiga por primera vez, el Estadio de La Cerámica. El futbolista de Rocafonda vivió su primer gran partido con la elástica del Barça en el campo del Villarreal, el 27 de agosto de 2023, en la victoria de los azulgranas por 3-4.

El extremo, por aquel entonces con 16 años, debutaba como titular a domicilio en la competición doméstica, tras estrenarse de inicio en la segunda jornada liguera en casa contra el Cádiz. No se notó su inexperiencia, pues con el desparpajo que tanto le caracteriza, Lamine fue decisivo desde los primeros instantes del partido. A los doce minutos, el crack del FC Barcelona puso un centro medido a la cabeza de Gavi para adelantar a los catalanes, que doblaron su renta con un tanto de De Jong en el 15'.

Lamine Yamal encara a Pedraza en el partido contra el Villarreal en 2023 / EFE

Sin embargo, el Barça se apagó y el Villarreal lo aprovechó para darle la vuelta al encuentro con tres goles, uno de Foyth, otro de Sorloth y el último, en el 50', de Álex Baena. Un golpe que no mermó la confianza de Lamine, sino que le sirvió para alimentar sus ganas de demostrar su talento innato. En el minuto 56, avisó al conjunto 'groguet' de que todavía quedaba mucho partido, cuando estrelló su disparo con la derecha en la cruceta defendida por Jörgensen.

Ese lanzamiento, tan estético dentro del gris encuentro del Barça, y que hubiera supuesto su primer gol con el primer equipo, atemorizó al Villarreal, que vio como Ferran ponía las tablas en el 68'. Tres minutos después, con los castellonenses aun asimilando el empate, el de Rocafonda volvió a sacar la magia con otro disparo letal desde la frontal, esta vez con la zurda. Jörgensen repelió el chute, que golpeó de nuevo en el palo, pero Lewandowski, con el portero en el suelo, solo tuvo que empujarla para poner el 3-4 definitivo.

Lamine fue escogido indudablemente como el MVP del choque y salió ovacionado por una parte de la afición del Villarreal, atónita con lo que acaba de ver. Además, después del partido, con toda la naturalidad del mundo, negó que le impresionara salir de inicio tan joven en la élite: "No tengo mucho miedo. Mi madre cuando salgo de titular sí que tiene miedo, pero yo no. Solo intento jugar al fútbol, que es lo que se me da bien".

Aquella victoria en la tercera jornada de liga no solo significó los tres puntos. Ese triunfo encumbró a Lamine Yamal como uno de los jugadores con más proyección de toda Europa. Dos años y cuatro meses después, el talentoso futbolista criado en La Masia regresa este domingo al Estadio de La Cerámica, pero esta vez ya convertido en uno de los mejores del mundo.