El CEO de la Liga de Arabia se pronuncia sobre el fichaje de Lewandowski: "El programa se centra exclusivamente en atraer a jugadores de élite"

Arabia Saudí no pierde de vista a Robert Lewandowski en pleno debate sobre su futuro en el FC Barcelona. Con el delantero polaco acabando contrato el próximo mes de junio y con su continuidad todavía sin resolver, desde la Liga Profesional Saudí han dejado claro que su perfil encaja en la estrategia de captación que lidera el país para reforzar su campeonato.

Cuestionado directamente sobre la posibilidad de incorporar a estrellas como Lewandowski o Mohamed Salah, el CEO de la Liga saudí, Omar Maghrabi, no cerró la puerta al fichaje del ariete blaugrana. "El programa se centra exclusivamente en atraer a jugadores de élite", aseguró, dejando claro que el modelo sigue enfocado en futbolistas de primer nivel internacional como Lewy.

El dirigente explicó además que la decisión final no recae en la organización, sino en los propios clubes: "El comité de captación no determina los nombres por sí mismo, depende del criterio técnico de las entidades".

Es decir, si algún club saudí decide ir a por Lewandowski, contará con el respaldo estructural y financiero del fondo de inversión saudí para intentar cerrar la operación. Su nombre encaja en el perfil de estrella contrastada que busca la competición para seguir creciendo en visibilidad y nivel competitivo, aunque no serán los únicos en ir a por él.

Pini, en Barcelona

La presencia de su agente, Pini Zahavi, en Barcelona ha reactivado el ruido sobre la decisión final del '9', ya sea para seguir en Barcelona o emprender una nueva aventura lejos del Spotify Camp Nou, con ofertas de la MLS e Italia, más allá de Arabia.

Según ha podido saber SPORT, se espera un encuentro entre Pini y Lewandowski antes de la reunión definitiva con el Barça. El superagente, que también tiene entre manos la avanzada renovación de Hansi Flick, se reunirá posteriormente con la cúpula blaugrana para despejar las dudas sobre qué decisión tomará su representado.

El Barça, como hemos venido contando, valora su continuidad por los servicios prestados, con el aval personal de un Laporta que destacó recientemente su compromiso y capacidad goleadora. La respuesta a la oferta a la baja culé, ya sea para aceptarla o rechazarla, marcará la planificación final de Deco y la dirección deportiva para la delantera de la próxima temporada.