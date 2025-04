El CEO del Borussia Dortmund mete presión a Flick

Hans-Joachim Watzke ha pasado por los micrófonos del programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser desde el hotel de concentración del Borussia Dortmund en Barcelona, donde el equipo alemán descansa en las horas previas a desplazarse a Montjuïc para medirse al Barça en la ida de los cuartos de final de semifinales de la Champions.

El CEO de los germanos reconoce la dificultad de una eliminatoria en la que el Barça aparece, sobre el papel, como favorito, pero por supuesto no tira la toalla. Del resultado que espera hoy solo pide que "todo se decida la próxima semana, no esta. Sabemos lo fuerte que es el Barça, ok, y que no jugamos en el Camp Nou, pero sabemos lo fuerte que son, aunque el Dortmund tendrá una oportunidad".

"Flick tendrá más presión"

Y eso que lamenta mucho la baja de Schlotterbeck: "Es uno de nuestros líderes, pero también es cierto que en el mes de abril cualquier equipo tiene lesiones. Hay que saber lidiar con ello". Enfrente tendrá a Hansi Flick, con quien coincidió en la selección alemana como miembro de la DFB (Federación Alemana de Fútbol): "Es muy afable, listo, tiene un estilo especial de juego que ha implementado totalmente en el Barça, es un entrenador perfecto para el Barça". Eso sí, avisa de que "tendrá más presión por medirse a un club alemán".

Lamine Yamal, futbolista del Barça / Javi Ferrándiz

Del Barça se queda "por supuesto, con Lewandowski, que jugó con nosotros durante cuatro años. Cien por cien me quedo con él". Sin embargo, no se olvidó de elogiar el trabajo que se realiza en el fútbol base blaugrana: "De los jóvenes de La Masia me quedo con cualquiera de allos, tienen un enorme talento". Y no se olvió de citar a la gran referencia: "Lamine Yamal es fantástico, por banda derecha, creo que hará una gran carrera".