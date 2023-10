El centrocampista del Athletic, con pasado blaugrana, que apunta a Montjuic

Iñigo Ruiz de Galarreta ya se entrena a las órdenes de Ernesto Valverde y podría ser la gran novedad de los leones en su visita de domingo al campo del Barça El actual organizador del Athletic jugó la temporada 2017-18 con el Barça B que dirgía Gerard López

Es uno de los jugadores clave en los esquemas del Athletic Club de Bilbao. Valverde confía en Iñigo Ruiz de Galarreta (30 años) para liderar el centro del campo de los leones y todo apunta a que el domingo (21 h) podría reaparecer una vez superados sus problemas musculares.

Una lesión en la pantorrilla le ha hecho perder los tres últimos partidos de Liga. En los seis primeros, Galarreta fue titular y con él en el equipo, el Athletic solo cedió un empate y una derrota. Valverde podría convocar de nuevo a un futbolista que jugó en el filial del Barça hace seis temporadas. Si está en perfectas condiciones, Galarreta puede incluso ser titular, ya que en el inicio de la temporada ha resultado uno de los jugadores más importantes del conjunto vizcaíno.

El Barça B compitió en la temporada 2017-18 en la Segunda División. Para intentar asegurarse la permanencia, se ficharon una serie de jugadores experimentados que completasen a los prometedores Carles Aleñá, Marc Cucurella, Carles Pérez o Abel Ruiz.

Uno de los jugadores 'expertos' que reforzaron al filial fue Galarreta. Entonces, el eibarrés tenía 24 años y ya había sufrido dos roturas en el ligamento cruzado.

Las lesiones habían frenado la progresión de un talento que Bielsa había hecho debutar con solo 17 años.

Aunque el Barça B no pudo mantener la categoría, para Iñigo fue una buena temporada, ya que jugó 27 partidos, 25 como titular y a partir de aquella temporada fichó por el Las Palmas y después de dos temporadas, el Mallorca se fijó en él. En las islas Baleares Galarreta ha sumado tres temporadas notables que le han permitido volver al club en el que se formó.

En su etapa en el Barça B fue entrenado por Gerard López y García Pimienta y coincidió con muchos jugadores que ahora juegan en la élite del fútbol. Estos son los jugadores con los que coincidió Galarreta y su actual club:

Sergio Gómez: Manchester City

Marc Cucurella: Chelsea

Carles Aleñá: Getafe

Choco Lozano: Getafe

José Arnaiz: Osasuna

Juan Miranda: Betis

Marc Cardona: Las Palmas

Jorge Cuenca: Villarreal

Carles Pérez: Celta

Fali: Cádiz

Chumi: Almería

Santi Bueno: Wolwehampton

Riqui Puig: Los Angeles Galaxy

Abel Ruiz: Braga

Rafa Mujica: Arouca

Martin Hongla: Hellas Verona

Alejandro Marqués: Estoril

Wilfrid Kaptoum: AEK Larnaka

🔵🔴📝 BREAKING NEWS - 'Choco' Lozano, Moha, Ruiz de Galarreta and Samu Araujo are Barça B's new players https://t.co/qcSZfHu4pe #FCBMasia pic.twitter.com/HrXT5dwvP8