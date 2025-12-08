El centro del campo del Barça, en 'alerta amarilla' en la Champions

El FC Barcelona regresa a la Champions League en un momento dulce de la temporada. El equipo de Hansi Flick se ha sobrepuesto a la dolorosa derrota contra el Chelsea con tres triunfos convincentes que, junto con los malos resultados del Real Madrid, le han permitido afianzarse en el liderato de LaLiga. Este martes, sin embargo, el Eintracht Frankfurt visita el Spotify Camp Nou en un partido muy importante para los culés en su objetivo de enderezar el rumbo en la máxima competición continental.

A falta de tres jornadas para el final de la 'fase liga' de la Champions, el Barça ocupa la 18ª posición de la tabla con solo siete puntos. El calendario es propicio para realizar un 'sprint' final hacia el top-8, pues el conjunto blaugrana juega ante rivales asequibles sobre el papel (Eintracht, Slavia Praga y Copenhague) y solo uno de estos partidos (el segundo) será a domicilio, pero el margen de error es mínimo. La clasificación no corre peligro de momento, pero el billete directo hacia los octavos solo se logrará en caso de pleno de triunfos culés... y de que otros resultados 'externos' acompañen.

En cualquier caso, el Barça solo piensa en ganar al Eintracht este martes y dar el primer paso. Hansi Flick, con cada vez más futbolistas a su disposición, alineará un once competitivo para que los tres puntos no se escapen. A la hora de confeccionar la alineación, sin embargo, deberá tener en cuenta un factor muy importante: Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó y Lamine Yamal han visto dos amarillas en lo que va de Champions y, por consiguiente, están apercibidos de sanción.

Especialmente remarcable es la situación del centro del campo. Y es que tres de estos cuatro futbolistas juegan en la sala de máquinas, por lo que Flick se podría encontrar con un problema en la próxima jornada, en el viaje a Praga, si alguno o varios de ellos ven la amarilla ante el Eintracht. Lamine también podría ser una baja sensible, pero ahora mismo todos los delanteros del Barça están disponibles. Y Roony Bardghji no pudo dejar más claro en La Cartuja que está preparadísimo para dar la talla.

Más allá de esta situación, la realidad es que el Barça no puede permitirse el 'lujo' de pensar en el futuro en la Champions. El equipo catalán debe asegurarse los tres puntos contra el Eintracht y, en caso de que algún futbolista sea sancionado para la próxima jornada, Flick tendrá que tirar de fondo de armario. En este sentido, y en muchos otros, el club está en las mejores manos posibles.