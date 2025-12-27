Dos centrales jóvenes de la Bundesliga convencen al Barça

La posición de central es estratégica para el Barça. Ahora en el mercado de enero por la inesperada baja de Christensen y la situación de Araujo y en verano. Al club blaugrana le gustaría avanzar ya alguna operación de fichaje, pero se ve imposible por la situación salarial de la entidad. La dirección deportiva había detectado ya dos opciones muy interesantes en Alemania, que estaban siendo monitorizadas: Konstantinos Koulierakis (Wolsfburgo) y Luka Vuskovic (Hambrugo, cedido por el Tottenham).

Los dos centrales están demostrando un potencial bestial en la Bundesliga, algo que ha llamado la atención de las mejores secretarías técnicas de Europa. El griego Koulierakis, con 22 años, es perfil zurdo y está liderando la defensa de su equipo con una enorme calidad. Sus desplazamientos, salida de balón y visión de juego son uno de sus puntos fuertes. Es rápido y tiene dotes de mando.

Koulierakis fue una apuesta de futuro del Wolsfburgo, que lo adquirió del PAOK por casi 12 millones de euros en el 2024. Y en Alemania se ha convertido en uno de los mejores centrales del campeonato. El Liverpool ya ha mostrado interés en él, pero todo indica que no saldrá hasta verano. Tiene un perfil Barça claro en su estilo de juego.

El otro futbolista es Luka Vuskovic. El Tottenham lo firmó este mes de enero pasado por 12 millones de euros procedente del Hadjuk Split con solo 18 años. Lo han cedido al Hamburgo y ha explotado. Tanto, que su tasación ha subido hasta los 40 millones de euros en solo unos meses.

Vuskovic es perfil diestro aunque puede jugar en todas las posiciones defensivas. Fuerte, con visión de juego y con una proyección fuera de lo común. Hace solo unos días, 'Hamburger Morgenpost' informaba del interés creciente del Barça por él aunque la información pasó desapercibida. El central no desea volver al Tottenham y su situación puede estar abierta.

En este último caso ayuda que su agente sea Pini Zahavi, con una gran relación con el presidente del Barça, Joan Laporta. Se ha hablado del chico en el club blaugrana en las últimas semanas y habrá que ver cómo acaba su situación.

Las dos opciones son prácticamente inviables en este mes de enero en el que al Barça sí le gustaría apostar más por un central de proyección que por una cesión de un veterano que solvente el expediente. Habrá que ver como acaba todo.