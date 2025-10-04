El central zurdo que sigue el Barça para intentar su fichaje

El Barça perdió a su único central zurdo este verano con la sorprendente salida de Íñigo Martínez hacia Arabia Saudí. El club priorizó el ahorro de su salario teniendo en cuenta que la posición estaba bien cubierta, pero se quedó sin un perfil específico atrás. La dirección deportiva está realizando informes sobre centrales zurdos que pueden salir al mercado este próximo verano y están estudiando con atención las evoluciones de Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund, que sale de una importante lesión aunque se ha recuperado bien.

Schlotterbeck se ha convertido en un futbolista de primerísimo nivel en el Dortmund en los últimos años llegando a la selección alemana. Puede jugar como central zurdo e, incluso, lateral y su pergil encaja en lo que está buscando el Barça. Medios alemanes aseguran que el central está poniendo pegas a su renovación ya que podría tener detrás alguna oferta importante y aseguran que hay interés del Barça por el jugador.

El central alemán acaba contrato en el 2027 y, por ahora, no ha llegado a un acuerdo para prolongar su contrato. Schlotterbeck priorizaría salir hacia un equipo que le garantizara títulos importantes y vería con muy buenos ojos la opción del Barça. Al quedarle solo un año de contrato por delante en verano, su precio sería más que razonable. Está tasado en 40 millones, pero podría firmar por mucho menos.

Schlotterbeck sufrió una importante lesión de rodilla a finales de la temporada pasada, pero ha vuelto con fuerza y ya ha recuperado la titularidad en el Dortmund. Habrá que ver su evolución, pero todo indica que va a seguir a su máximo nivel.

El club blaugrana deberá analizar muy bien la posición de central para el futuro. Christensen acaba contrato y no está nada clara su continuidad, por lo que si sale, se deberá ir al mercado y la apuesta es firmar a un jugador con proyección. El club también está siguiendo con interés a Gonçalo Inácio, del Sporting de Lisboa, cuyo contrato también termina en el 2027 y por ahora no ha renovado. Son perfiles similares, con buena edad y mucha experiencia internacional.

El Barça considera que los dos futbolistas son interesantes ya que pueden jugar un rol importante en la banda izquierda también y pueden ser oportunidades de mercado.