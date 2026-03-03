El central 'tapado' que gana enteros para reforzar la defensa del Barça

La planificación del Barça no para por las elecciones a la presidencia, aunque las decisiones finales no se tomarán hasta conocer el vencedor de los comicios. La dirección deportiva, alineada con Hansi Flick, siguen preparando el nuevo proyecto con dos objetivos claros: el fichaje de un delantero centro y la llegada de un central de perfil zurdo de primer nivel. Uno de los objetivos es Alessandro Bastoni, aunque la operación es complicada por el precio y las reticencias del Inter a darle salida. El Barça está monitorizando alternativas y ha intensificado el seguimiento del internacional holandés del Tottenham, Micky Van de Ven, quien tiene muchas papeletas de salir de la Premier este verano.

Van de Ven está en la agenda del Barça desde hace meses, tal y como informó 'Sport' hace unas semanas. Es un perfil que gusta en la dirección deportiva y que encaja en el perfil de defensa que se está buscando, aunque Bastoni sigue siendo la prioridad. La situación deportiva del holandés en el Tottenham, muy cuestionado por su propio público y por el entorno del equipo londinense, hace presagiar una salida anticipada durante los próximos meses. El futbolista no desea seguir en un equipo en clara crisis y apostaría, incluso, por terminar su ciclo en la Premier League priorizando el interés del Barça por encima del de otros equipos.

A pesar de que su nombre se ha relacionado con el Madrid en los últimos días, la realidad es que Van de Ven faciltaría mucho más las cosas al Barça que al conjunto blanco, algo que no sucedía en el caso de Schlotterbeck (Dortmund), futbolista que ya ha sido descartado por el club blaugrana a nivel deportivo. Van de Ven ha mostrado ya en alguna ocasión su predilección por el Barça y en el club manejan muy buenos informes personales y profesionales por un defensa que tiene una tasación actual de 65 millones de euros, aunque podría salir por algo menos.

El Tottenham va a necesitar recursos este verano si quiere acometer una remodelación necesaria de su plantilla y el conflicto que tiene con Van de Ven le abriría las puertas por delante de otros futbolistas. En la Premier, el Liverpool se ha interesado por ficharle aunque el Barça entiende que tendrían prioridad si se deciden dar el paso adelante.

En el Barça gusta la personalidad de Van de Ven y su buena visión de juego. Puede jugar como central zurdo y en algunas ocasiones como lateral izquierdo y, a sus 24 años, se encuentra en una edad perfecta para dar el salto hacia un equipo grande. Incuestionable ahora con la selección holandesa, Van de Ven llegó al Tottenham procedente del Wolfsburgo en el 2023 por unos 40 millones de euros.

La principal duda deportiva de los técnicos blaugrana se encuentra en la rapidez del central en algunas acciones de juego. Ha tenido problemas en algunos partidos este curso en Inglaterra y en el Barça quieren tener claro que podría adaptarse al juego del equipo, ya que la inversión sería muy potente. El perfil que encaja más es Bastoni, pero Van de Ven va ganando enteros y está en la lista definitiva de opciones para reforzar la posición. El tiempo dirá si, finalmente, se trata del elegido.