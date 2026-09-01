El central que quiere el Barça se sale con el Twente

Ruud Nijstad sigue dando motivos al Barça para tenerle muy presente. El central neerlandés, que se ha convertido en uno de los principales objetivos del conjunto blaugrana para reforzar el eje de la defensa en este tramo final del mercado, viene de completar un gran fin de semana con el FC Twente. Su actuación ante el Cambuur no pasó desapercibida y le ha valido para entrar en el equipo de la semana de la Eredivisie.

Nijstad fue uno de los protagonistas de la victoria del Twente por 1-4 en el campo del Cambuur. El joven defensa de 18 años abrió el marcador con un auténtico golazo desde fuera del área, colocando el balón en la escuadra tras una gran conducción. Una acción de calidad que volvió a poner de manifiesto algunas de las condiciones que han llevado al Barça a seguir de cerca su evolució y que le valió para ser incluido en el once ideal de la cuarta jornada de la Eredivisie.

El Barça ya ha movido ficha

La actuación de Nijstad llega precisamente cuando el Barça afronta las últimas horas del mercado con la necesidad de decidir si incorpora o no un central zurdo. Deco ya había trabajado en su incorporación durante los últimos meses y el club blaugrana se puso en contacto con el Twente la pasada semana para conocer la situación del jugador. La entidad neerlandesa, sin embargo, se mostró inicialmente contraria a negociar su salida, especialmente teniendo en cuenta que Nijstad renovó recientemente su contrato hasta 2029.

El Barça ya conocía de primera mano las condiciones del central. Deco y João Amaral viajaron en dos ocasiones a Países Bajos para reunirse con su entorno y comprobaron que se trata de un futbolista que encaja en el perfil que busca la dirección deportiva: joven, zurdo y con un importante margen de crecimiento.

Ruud Nijstad dando un pase / FC TWENTE

Un central que también puede marcar goles

Nijstad, de 1,95 metros, destaca principalmente por su capacidad para sacar el balón desde atrás con la pierna izquierda y por su presencia en el juego aéreo. En el Barça consideran que sus características pueden encajar en un equipo que defiende lejos de su portería y necesita centrales con capacidad para iniciar el juego. Su gol ante el Cambuur añade ahora otro detalle llamativo a su candidatura. El central se plantó en la frontal conduciendo y no se lo pensó dos veces para buscar la escuadra, firmando el 0-1 que puso por delante al Twente.

No es, en cualquier caso, una operación sencilla. El Twente ya rechazó el interés blaugrana y no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus grandes promesas. El Barça deberá valorar en estas últimas horas si existe margen para convencer al club neerlandés y cerrar una operación que lleva semanas encima de la mesa.

Mientras tanto, Nijstad sigue haciendo su parte sobre el césped. Su golazo en Leeuwarden y su presencia en el equipo de la semana llegan en el momento más oportuno para un futbolista que el Barça sigue considerando una de sus principales opciones para completar la defensa.