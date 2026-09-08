Central, profesión de riesgo en el Barça: "Estrés porque siempre son situaciones límite"

Ser central en el FC Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick se ha convertido en una profesión de máximo riesgo. El libreto táctico del técnico alemán exige una línea defensiva extremadamente adelantada, obligada a tirar el fuera de juego con precisión quirúrgica y a asumir un ritmo frenético.

En esta propuesta, el margen de error para los zagueros es inexistente: un mal pase o un fallo en la entrega en zonas comprometidas puede derivar de inmediato en una situación de peligro clarísima a favor del rival.

Fisuras en Champions

Esa exigencia ya mostró fisuras la temporada pasada, cuando las pérdidas de balón permitieron múltiples transiciones rápidas y contragolpes que generaron mucho peligro contra la portería azulgrana. La máxima competición europea fue el escenario donde más se sufrieron esas desatenciones, encajando una cifra elevada de goles.

Cubarsí intenta una chilena. / Jordi Cotrina

Sin embargo, en medio de ese escenario adverso, Flick dio con la tecla al consolidar a la pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín. Ambos futbolistas se mantienen este curso como la dupla de centrales titular. Cubarsí, que cuajó una actuación excelsa en el Mundial, ha comenzado el año a un nivel altísimo, mientras que Gerard Martín ha ido adaptándose progresivamente y tomándole el pulso a la competición.

Gran despliegue en Valencia

El compromiso defensivo volvió a dar sus frutos este pasado domingo en Mestalla, donde el Barça completó una actuación redonda imponiéndose por 0-5 al Valencia. La aportación de Rodri en la medular ha sido clave para minimizar las pérdidas en la fase de construcción, el pilar fundamental para que el esquema funcione.

Gerard Martín es el único central zurdo específico de la primera plantilla del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

A mayor posesión y menor número de entregas erróneas, el bloque evita correr hacia atrás en transiciones. Salvo por el tropiezo de la semana anterior frente al Rayo Vallecano en el Camp Nou, donde reaparecieron algunas fisuras defensivas, la retaguardia ha vuelto a mostrarse como un bloque fiable.

Reflexión de Gerard

Tras la victoria en Mestalla, Gerard Martín atendió a los medios para valorar el momento que vive la zaga blaugrana. Preguntado sobre la dificultad y el riesgo constante de ser central en este sistema, el zaguero destacó la concentración colectiva y la importancia de mantener la portería a cero para consolidar el ritmo competitivo del equipo: "Un poco de estrés porque siempre son situaciones límite. Nos encontramos a gusto, siempre hay que ajustar ciertas cosas de vigilancia. Alguna vez no estábamos bien colocados, pero sabemos que nuestro juego es así y estamos pendientes de todo".