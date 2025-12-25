El central Marcos Senesi entra en la órbita del Barça

El central argentino Marcos Senesi estaría en la órbita del Barça, según el periodista Fabrizio Romano. Acaba contrato hasta finales de temporada con el Bournemouth y la Juventus también ha mostrado interés en él. Defensor zurdo de 28 años, podría salir en el mercado de enero siempre que se pagara una compensación económica. Es uno de los jugadores que el Barça ha monitorizado.

Senesi, internacional argentino, es titular indiscutible en el Bournemouth tras cuatro temporadas en la Premier. Previamente, había triunfado en el Feyenoord holandés y se ha convertido en uno de los centrales zurdos más sólidos del mercado.

El futbolista argentino estaría en disposición de marcharse ahora si el Barça va a por él, pero el club blaugrana no quiere pagar por el fichaje de un jugador que dentro de seis meses lo puede tener con la carta de libertad. El club blaugrana está más por la labor de traer a un central cedido o a una apuesta a coste bajo para los últimos meses de temporada.

Senesi tiene claro que no renovará por el Bournemouth, por lo que el club inglés también estaría interesado en sacar algún rédito económico. El Barça está por la labor de fichar un central y la próxima semana habrá una cumbre entre Deco y Hansi Flick para definir el candidato idóneo.

La idea del club blaugrana es tramitar la baja de larga duración de Christensen antes de finalizar el año para poder utilizar el 80 por ciento de su salario de aquí hasta finales de temporada. Y analizar el mercado. No se fichará por fichar. Senesi puede ser una oportunidad de mercado, pero en la lista también hay centrales como Aké (City) que podría salir cedido. Deco también ha realizado consultas por dos jugadores jóvenes que podrían salir cedidos con opción de compra.