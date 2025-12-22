El central que más gusta a Deco

La grave lesión de Christensen en la rodilla izquierda que mantendrá al danés de baja unos cuatro meses ha provocado que la dirección deportiva del Barça, tras consultar a Hansi Flick, haya empezado a rastrear el mercado en busca de un central que pueda incorporarse al equipo en este mercado de invierno que se abrirá el próximo 1 de enero. Saben que encontrar un defensa que se adapte a lo que necesita el Barça es complicado.

Otra cosa es lo que pueda pasar el próximo verano, para cuando la dirección deportiva azulgrana sí tiene decidido incorporar un central de categoría que cubra la ausencia que dejó Iñigo Martínez cuando se fue a Arabia Saudí. Varios son los nombres que están en la lista de Deco. Se ha seguido al jugador del Borussia Dortmund, Nico Schlotterberck, y también al internacional español, Pau Torres, que milita en el Aston Villa de Unai Emery, pero el futbolista que más gusta al director deportivo del Barça es Marc Guéhi, internacional inglés del Crystal Palace.

Guéhi, que disputará el Mundial con la selección inglesa, es el central que más encaja en el Barça, entre otras cosas, porque acaba contrato el próximo 30 de junio y no ha renovado con su club, por lo que llegaría totalmente gratis. Eso sí, el problema es que son varios los equipos que han hecho llegar su interés a su representante. Y son equipos importantes tanto de Inglaterra como de Europa. El Liverpool estuvo cerca de hacerse con sus servicios la pasada temporada y es más que probable que vuelva a la carga. Representantes del Bayern de Múnich también han preguntado por el jugador, mientras el Real Madrid y el Manchester City son otros equipos que están atentos al futuro de Guéhi.

Su futuro, por cierto, podría resolverse pronto, pues a partir del 1 de enero podrá ya negociar con cualquier club. Su entrenador, Oliver Glasner, tiene claro que no saldrá en este próximo verano y que será en verano cuando abandonará el Crystal Palace.