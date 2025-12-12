El central Gonçalo Inácio se le escapa al Barça: renueva con cláusula

Gonçalo Inácio era uno de los centrales que el Barça estaba siguiendo con mucha atención de cara a la próxima temporada. El central zurdo gustaba especialmente a la dirección deportiva, aunque no era una prioridad para Hansi Flick y, finalmente, el futbolista ha decidido no esperar más y renovar con el Sporting de Lisboa hasta el 2030. Su cláusula de rescisión se mantiene en 60 millones de euros, un precio demasiado alto. El Barça maneja alternativas y quien va ganando opciones es Marc Guéhi, del Crystal Palace, que acaba contrato pero tiene muchas ofertas encima de la mesa.

Inácio encajaba en el perfil de futbolista que buscaba el Barça. Tiene 26 años, en el 2027 acababa contrato y el club seguía con mucha atención su proyección en el fútbol internacional. El Barça le había espiado en diversas ocasiones y Deco manejaba buenos informes de él. No era el primer central en la lista de deseos, pero sí una buena oportunidad de mercado por su situación contractual, que ahora acaba de cambiar.

Eso sí, el futbolista y su entorno se han dejado abierta una puerta de escape manteniendo la cláusula de rescisión de salida por 60 millones de euros. Su idea, pese a todo, es mantenerse otro año más al menos en el Sporting de Lisboa, un club que mantiene excelentes relaciones con el Barça.

En la lista del Barça se manejan una lista de jugadores intetesantes en la que también está el jugador del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, que saldrá de su club en verano con total seguridad porque no va a renovar y termina su vinculación en el 2027. El principal problema, en este caso, es que el central prioriza seguir en la Bundesliga y está a la espera de la decisión del Bayern para ficharle y en España priorizaría también al Madrid. Hansi Flick tiene una buena relación con el futbolista y el estilo de Schlotterbeck se acoplaría perfectamente al juego del Barça.

El área deportiva sí que está intentando avanzar en el fichaje de Marc Guéhi, un central que genera consenso en el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Gusta mucho a pesar de no tener un perfil zurdo y acaba contrato. Muchos clubs de la Premier han contactado con él, pero es el Bayern de Munich el que está intentando atarle en enero para quedárselo libre en verano. El Madrid también ha consultado. El Barça está apretando en este tema porque consideran que puede ser un fichaja estratégico.